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Bu haber 19 Ağustos 2019 11:45:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Sınırında Askeri Hareketlilik Yaşanıyor

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde zırhlı askeri araç hareketliliği yaşandı. Sınır hattında ilerleyen zırhlılar, şehir merkezine giriş yaptı.

​Şanlıurfa Sınırında Askeri Hareketlilik Yaşanıyor

-Sınırda Hareketlilik
 
 

Şanlıurfa Sınırında Askeri hareketlilik

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Tel Abyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Suruç ilçesi istikametinden sınır hattı boyunca ilerleyen personel taşıyıcı kirpiler, Akçakale ilçesine giriş yaptı. İlçede sınır hattına yakın ilerleyen zırhlılar, daha sonra 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına gitti. 



 

Müşterek Harekat Merkezi Kurma Çalışmaları Devam Ediyor

Öte yandan Akçakale ilçesinde ABD'li 6 kişilik askeri heyet ile Türk yetkililer arasında Müşterek Harekat Merkezi kurma çalışmaları da devam ediyor. 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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​Şanlıurfa Sınırında Askeri Hareketlilik Yaşanıyor
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