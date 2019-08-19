​Şanlıurfa Sınırında Askeri Hareketlilik Yaşanıyor

-Sınırda Hareketlilik
Şanlıurfa Sınırında Askeri hareketlilikEdinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Tel Abyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Suruç ilçesi istikametinden sınır hattı boyunca ilerleyen personel taşıyıcı kirpiler, Akçakale ilçesine giriş yaptı. İlçede sınır hattına yakın ilerleyen zırhlılar, daha sonra 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına gitti.
Müşterek Harekat Merkezi Kurma Çalışmaları Devam EdiyorÖte yandan Akçakale ilçesinde ABD'li 6 kişilik askeri heyet ile Türk yetkililer arasında Müşterek Harekat Merkezi kurma çalışmaları da devam ediyor.
Editör: Bahar Yüksel
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