Şanlıurfa’da Acı Ölüm! Üzerine Duvar Devrilen Çocuk Hayatını Kaybetti

11 Yaşındaki Çocuk Duvarın Altında Kaldı

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Taşönü Mahallesi'nde yaşandı.Bir evin bahçesinde bulunan taş örülü duvar, oyun oynayan 11 yaşındaki Recep Kurt'un üzerine devrildi. Ağır yaralanan Kurt, olay yerine çağrılan ambulansla Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Bahar Yüksel