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Bu haber 19 Ağustos 2019 08:06:09 Tarihinde eklenmiştir.

​3 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı’nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia ÖZgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı.

​3 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, üç büyükşehir belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. İçişleri, konuya ilişkin yazılı açıklama da yaptı. 
 

Söz konusu konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör

i kovuşturma, dört ayrı soruşturma dosyası bulunan Ahmet Türk’ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, hakkında bir kovuşturma, altı ayrı soruşturma dosyası bulunan Bedia Özgökçe Ertan’ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak yerine bölücü terör örgütünün amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemlerini destekler mahiyette uygulamalara başladıkları, davranış ve söylemlerde bulundukları, belediyenin imkanlarını terör örgütünü destekleyecek şekilde yönlendirdiklerine ilişkin Bakanlığımıza birçok ihbar, şikayet ve bilgi ulaşmıştır” denildi. 
 


 

Mevcut Başkanın Tüm Yetkileri Eş Başkana Verilmiş

Şikayetlere ilişkin tespitlere de yer verilen açıklamada, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının göreve gelir gelmez; Halkın oylarıyla Belediye Başkanı olarak seçildiklerini göz ardı ederek bölücü terör örgütü yöneticilerinin talimatları doğrultusunda belediye mevzuatında dayanağı olmayan sözde “eş başkanlık” uygulamaya ve mevcut belediye başkanının tüm yetkilerini sözde eş başkan sıfatı verilmiş kişilerle birlikte kullanmaya başladıkları, ne şekilde kim tarafından yetkilendirildiği ve seçildiği belli olmayan eş başkanlara yasadışı olarak fiilen belediye başkanlığı yaptırdıkları, belediyeleri ülkenin bütününden farklı bir idari yapıya dönüştürmeye çalıştıkları, Terör örgütü ile iltisak, irtibat ve aidiyetleri nedeniyle görevine son verilen eski belediye çalışanlarını hiçbir resmi sıfatları bulunmamasına rağmen çeşitli isimlendirmeler adı altında fiilen bu belediyelerde çalıştırmaya başladıkları ve belediyeleri yeniden bölücü terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı kişilerin bulunduğu bir merkez haline getirmeye çalıştıkları, belediye çalışanı olmayan bu kişilerin, belediyenin yatırımlarını, personel alımlarını, meclis ve encümen gündemini belirlemeye kadar tüm işlere müdahil olmalarına göz yumdukları, ayrıca 2019 seçimlerinde HDP listelerinden belediye meclis üyesi seçilen ancak kamu görevinden ihraç edildiği için mazbataları verilmeyen kişilerin, sanki görevdelermiş gibi belediyelerde fiili olarak görev yapmalarına ve belediye personeline emirler vermelerine müsaade ettikleri, terör örgütüne katılımın son derece azalması nedeniyle, örgüte katılımın desteklenmesi için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin yakınlarına iş imkânı ve ailelerine maddi destek sağlamaya çalıştıkları, bunun için de şehit yakınlarına mobbing uyguladıkları, baskı yaptıkları, görev yerlerini değiştirdikleri ve/veya işten çıkardıkları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet üretmek yerine Devletimizin bölünmez bütünlüğüne kasteden, insafsızca birçok asker, polis, jandarma, güvenlik korucusu, öğretmen, diğer kamu görevlilerimizi ve vatandaşlarımızı şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak ve bu teröristlerin mezarlarını ziyaret ederek terör örgütüne ve teröristlere alenen destek verdikleri, 2019 yerel seçimleri sonrasında milli manevi geçmişimizi hatırlamamıza yardımcı olan cadde, sokak veya park isimlerini, terör örgütü üyeliğinden hapis cezası almış örgüt mensuplarının isimleri ile değiştirmeye başladıkları, belediye başkanlarının ölen teröristler için esas duruşa geçerek saygı duruşunda bulundukları, bölücü terör örgütü mensupları tarafından çok sık kullanılan Örgüt Marşının bu saygı duruşu esnasında söylendiği tespit edilmiştir. Belirtilen bu hususlara ilişkin Bakanlığımızca gerekli soruşturmalar derhal başlatılmıştır.” İfadeleri yer aldı. 

“Bakanlığımız Anayasa ve kanunlarda kendisine verilen yetkiler çerçevesinde görevini yerine getirecektir” 
 
 
 
 

İçişleri’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: 

“İdarenin bütünlüğü ilkesi doğrultusundan Devletimiz içinde yer alan belediyeler dahil tüm kurumlar kendilerine Anayasa ve kanunlarla verilen görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar. Kurumlar ve/veya kişiler yasaların kendilerine verdiği yetki ve sorumluluklara uymadan, keyfi, başka kişi veya grupların terör örgütlerinin güdümünde veya yönlendirmesinde milletimizin yararına değil, terör örgütlerinin faaliyetleri doğrultusunda hareket etmeye başlar ve buna ilişkin hususlar adli ve idari soruşturmaların konusu haline gelir ise Bakanlığımız Anayasa ve kanunlarda kendisine verilen yetkiler çerçevesinde görevini yerine getirecektir.” 
 
 
 
 


Yerlerine il valiler getirildi 

Bu kapsamda, yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgilerin de yer verildiği açıklamada, “Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı; adli makamlarca hakkında yürütülen “Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme” ‘‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından yürütülen 9 ayrı soruşturma ve/veya kovuşturma ile Bakanlığımızca yürütülen 3 ayrı soruşturma, 2017/279 Esas numaralı dosya kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklu yargılanırken sağlık nedeniyle adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, bahse konu dosyanın haricindeki adli makamlarca hakkında yürütülen “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne İsteyerek Yardım Etmek” “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Görevi Kötüye Kullanma, Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçları ile birlikte toplam 6 ayrı soruşturma ve/veya kovuşturma ile Bakanlığımızca yürütülen 3 ayrı soruşturma; Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan; adli makamlarca hakkında yürütülen “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” “Suçu ve Suçluyu Övme, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından 7 ayrı soruşturma ve/veya kovuşturma ile Bakanlığımızca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, yürütülen adli/idari soruşturma/kovuşturmaların selameti için Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmış ve aynı Kanunun 45 ve 46’nci maddeleri uyarınca; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi. 
 
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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​3 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
​3 Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı’nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia ÖZgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı.
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