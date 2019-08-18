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Bu haber 18 Ağustos 2019 22:25:30 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesine Bağlı Hasenik (Ovacık) Köyü Fıstık Sezonuna Çok Hareketli Başladı

Urfa'nın dünyaca ünlü diğer adıyla Şam Fıstığı; sezona hareketli başladı.

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesine Bağlı Hasenik (Ovacık) Köyü Fıstık Sezonuna Çok Hareketli Başladı

Şanlıurfa'nın dünyaca ünlü çam fıstığı sezonu başladı.

Patentini Antep'e kaptırdığımız en meşhur fıstığımızın hasad sezonu her yıl yaklaşık bugünlerde başlıyor. Şanlıurfa'ya bağlı Hilvan İlçesinin Haseki Köyü'nden yoğun bir takipçimiz kanalımızı arayarak fıstık sezonunun başladığını, hasadın ve özellikle de fiyatın geçen yıla göre iyi olduğunu söyledi. Bu vesileyle fıstığın tarihçesine de bir göz atalım:




 

Fıstığın Tarihçesi

Antepfıstığı (Pistacia vera), sakız ağacıgiller (Anacardiaceae) familyasından yenebilen kabuklu bir meyve ve bu meyvenin ağacı. Bazı yörelerde Şam fıstığı olarak da bilinir.

Antep fıstığı denilmesinin sebebi ilk fıstık işletmelerinin Gaziantep'te kurulması ve Türkiye'ye buradan dağıtılmasıdır.[kaynak belirtilmeli] Bu meyvenin Türkiye'de ki anavatanı Şanlıurfa'dır Antep fıstığı ağacından yetişir, yağlı, ince kabukludur. Tatlıcılıkta, ayrıca eczacılıkta öksürük şurubu yapımında kullanılır.

Fıstığı ilk Etiler döneminde Güney Anadolu'da kültüre alınıp, yetiştirildiği ve kral sofralarına girecek kadar kaliteli kültür çeşitlerinin üretildiği bilinmektedir.



 

Fıstığın Amerika'ya Geçişi İse 1853-54 Yıllarına Rastlamaktadır

Fıstığı miladi I. yüzyılda Roma'ya oradan İspanya'ya, daha sonrada Fransa'ya yayılmıştır. Fıstığın Amerika'ya geçişi ise 1853-54 yıllarına rastlamaktadır.

Bölge mutfağının bilinirliliğini arttıran önemli bir faktör, bölgesel ürünlerin Türkiye çapında bilinirliğidir. Türkiye genelinde yaygın olarak tüketilen bu ürünlerden en bilinenlerinden biride Antep fıstığıdır.

Günümüzde dünyada yıllık tüketimi 250.000 ton’a ulaşan Antep fıstığı özellikle Türkiye, İran ve ABD’de yetiştirilmektedir.




 

Antep Fıstığının En Yoğun Olarak Yetiştirildiği İl Şanlıurfa’dır

Ülkemiz genelinde 56 ilde üretilmekte olan Antep fıstığının en yoğun olarak yetiştirildiği il ŞANLIURFA dır. Ancak ne üzücüdür ki adını Antep fıstığı olarak almıştır. Gerek ilk yıllarda bu ürünün Antep’te işleniyor olması, gerekse Şanlıurfa bünyesinde yeterince tanıtım yapılmamış olması buna sebep gösterilebilir.



 

Fıstık Ağacı Sıcak Havayı Çok Sever

Antep fıstığının anavatanı Türkiye, İran ve Türkmenistan'dır. Dünya'da Antep fıstığının en çok yetiştiği ülkeler, sırasıyla İran, ABD ve Türkiye'dir.

Türkiye'de ise en çok Şanlıurfa, Gaziantep (Nizip İlçesi), Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır illerinde yetişir. Fıstık ağacı sıcak havayı çok sever.

"TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de "Antep Fıstığı" üretiminin en fazla olduğu il Urfa'dır" . "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, 2013 yılında Türkiye'de 88 bin 600 ton fıstık üretilmiştir. 2013′te Urfa'da 30 bin 574 ton fıstık üretilerek Türkiye ihtiyacının yüzde 34,5′i karşılanmıştır. Urfa'yı 18 bin 831 ton üretimle Siirt ve 9 bin 936 ton ile Antep takip etmektedir.

Urfa'da fıstık ağaçları mevcut tarım alanlarının yüzde 50′sini kaplıyor. En büyük üretim Urfa'da yapılıyor. Ancak yeterli sanayimiz olamadığı için Antep'e giden fıstıklara Gaziantep damgası vuruluyor.



 

Türkiye’de 41 İlde Antep Fıstığı Yetiştiriliyor


Türkiye’de 41 ilde Antep fıstığı yetiştiriliyor. Üretimin çok büyük bir bölümünü Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden sağlanıyor. TÜİK’in 2014 verilerine göre, Şanlıurfa 21 bin 494 tonluk üretimle birinci. Gaziantep 17 bin 231 tonla, Siirt 15 bin 228 tonla takip ediyor. Adıyaman 9 bin 704, Kahramanmaraş 2 bin 438, Kilis 2 bin 349, Manisa 2 bin 45, Diyarbakır 1511, İzmir 1281, Mersin 1232, Mardin 1213, Çanakkale 769, Batman 692, diğer iller 2 bin 813 ton Antep fıstığı üretiliyor.




Editör: Ahmet Şen
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