Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 18 Ağustos 2019 21:40:00 Tarihinde eklenmiştir.

Annesinin Ardından Kızının da Ölüm Haberi Geldi

Annesi Kurtarmaya Çalışırken Ölmüştü, Kızı Da Hayatını Kaybetti

Annesinin Ardından Kızının da Ölüm Haberi Geldi

Annesi Kurtarmaya Çalışırken Ölmüştü, Kızı Da Hayatını Kaybetti



 

Şanlıurfa’da Boğularak Ölenlerin Sayısı 3 Oldu




 Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü’ne giren çocuklarını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden 2 anneden sonra hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan 13 yaşındaki Büşra Nur Beden de hayatını kaybetti. 


 

Bugün Çocuklarını Kurtarmak İsteyen Her İki Anne de Hayatını Kaybetmişti

Bozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesi’nde aileleriyle birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk, serinlemek için suya girmiş ve dibe batan çocuklarını kurtarmak isteyen Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden de suya atlamıştı. Olayın ardından çocuklarını kurtarmak isteyen iki anne de hayatını kaybetmiş, çocuklar ise hastaneye kaldırılmıştı. 


Hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 13 yaşındaki Büşra Nur Beden de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Annesinin Ardından Kızının da Ölüm Haberi Geldi
Annesinin Ardından Kızının da Ölüm Haberi Geldi
Annesi Kurtarmaya Çalışırken Ölmüştü, Kızı Da Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da Serinlemek İçin Suya Giren Suriyeli Bir Kişiden Hala Haber Alınamadı
Şanlıurfa'da Serinlemek İçin Suya Giren Suriyeli Bir Kişiden Hala Haber Alınamadı
Şanlıurfa'da Serinlemek İçin Suya Giren Suriyeli Bir Kişiden Hala Haber Alınamadı
Ceylanpınar'daki Toplu İntiharlarla İlgili Belediye Çalışanları Açıklama Yaptı
Ceylanpınar'daki Toplu İntiharlarla İlgili Belediye Çalışanları Açıklama Yaptı
Belediye'den Arap Olduğumuz İçin İşten Atıldık İddiasına Belediye çalışanlarından yanıt geldi
​Suriye Yönetimi İstanbul’daki Mültecilere Eve Dönün Çağrısında Bulundu
​Suriye Yönetimi İstanbul’daki Mültecilere Eve Dönün Çağrısında Bulundu
Esed'in müftüsü Ahmed Hassoun, Hz. Muhammed'in kendisine zülmeden Mekke ehlini affetmesini örnek vererek Esed'in de mültecileri affettiğini söyledi
Şanlıurfa'da Suya Giren Çocuklarını Kurtarmaya Çalışan İki Anne Boğuldu
Şanlıurfa'da Suya Giren Çocuklarını Kurtarmaya Çalışan İki Anne Boğuldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2’sinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
​Şanlıurfa’da 14 Kişinin Yaralandığı Zincirleme Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
​Şanlıurfa’da 14 Kişinin Yaralandığı Zincirleme Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bayramın ikinci günü 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Domuzları Kurtarma Operasyonu
Domuzları Kurtarma Operasyonu
Kör kuyuya düşen domuzlar uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Suriye Sınırına Bugün de Askeri Sevkiyat Devam Etti
Suriye Sınırına Bugün de Askeri Sevkiyat Devam Etti
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve askeri birlikler sevk edildi.
Milyon Euroluk Vurgunun Bir Zanlısı Daha Film Gibi Operasyonla Yakalandı
Milyon Euroluk Vurgunun Bir Zanlısı Daha Film Gibi Operasyonla Yakalandı
Bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 395 bin euro çaldığı öne sürülen zanlılardan biri daha İstanbul'da yakalandı
Şanlıurfa'da Fıstık Hırsızları İşbaşında
Şanlıurfa'da Fıstık Hırsızları İşbaşında
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir çiftçiye ait fıstık bahçesine dadanan hırsızlar, 500 kilo fıstık çalarak kayıplara karıştı.
​Hırsızlıktan Yakalandı! Patronum Beni Alıştırdı Dedi
​Hırsızlıktan Yakalandı! Patronum Beni Alıştırdı Dedi
Bir iş yerinden hırsızlık yaparken yakalanan 16 yaşındaki gencin, "Beni patronum uyuşturucuya alıştırdı" itirafı polis ekiplerini harekete geçirdi. Çocuğun ifadesi üzerine patronu tespit eden ekipler, hem patronu, hem de torbacısını gözaltına aldı.
​Türkiye'de eylem hazırlığında olan iki DEAŞ'lı tutuklandı
​Türkiye'de eylem hazırlığında olan iki DEAŞ'lı tutuklandı
Türkiye'de silahlı, bombalı eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 1'Türk, 1'i yabancı uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen iki zanlı tutuklandı.
İsrail, Kudüs'te Stadyuma Baskın Düzenledi
İsrail, Kudüs'te Stadyuma Baskın Düzenledi
Annesinin Ardından Kızının da Ölüm Haberi Geldi
Annesinin Ardından Kızının da Ölüm Haberi Geldi
Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş / İşgalleri Bir Bir Yıkacağız
Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş / İşgalleri Bir Bir Yıkacağız
Ceylanpınar'daki Toplu İntiharlarla İlgili Belediye Çalışanları Açıklama Yaptı
Ceylanpınar'daki Toplu İntiharlarla İlgili Belediye Çalışanları Açıklama Yaptı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:08
Güneş
05:36
Öğle
12:34
İkindi
16:18
Akşam
19:21
Yatsı
20:44
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿