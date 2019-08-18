Annesinin Ardından Kızının da Ölüm Haberi Geldi

Annesi Kurtarmaya Çalışırken Ölmüştü, Kızı Da Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’da Boğularak Ölenlerin Sayısı 3 Oldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü’ne giren çocuklarını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden 2 anneden sonra hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan 13 yaşındaki Büşra Nur Beden de hayatını kaybetti.
Bugün Çocuklarını Kurtarmak İsteyen Her İki Anne de Hayatını KaybetmiştiBozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesi’nde aileleriyle birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk, serinlemek için suya girmiş ve dibe batan çocuklarını kurtarmak isteyen Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden de suya atlamıştı. Olayın ardından çocuklarını kurtarmak isteyen iki anne de hayatını kaybetmiş, çocuklar ise hastaneye kaldırılmıştı.
Hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 13 yaşındaki Büşra Nur Beden de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Editör: Ahmet Şen
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