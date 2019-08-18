Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş / İşgalleri Bir Bir Yıkacağız

İşgalleri Bir Bir Yıkacağız

İşgalleri Bir Bir Yıkacağız.Bu gördüğünüz her bir metrekarede 400 bin Eyyubiyeli'nin hakkı var. Ama görüyoruz ki işgal edilmek isteniyor.Çok net ifade ediyorum; işgale asla müsade etmeyeceğiz. Sonu ne olursa olsun müsade etmeyeceğiz ve işgalleri bir bir yıkacağız.Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş sosyal medya hesabından çok sert konuşarak yukarıdaki sözleri ifade etti.Gecekondu ve kaçak yapılarla mücadele edeceğini; işgalleri bir bir yıkacağını belirten Kuş bu sözleriyle bir çok Eyyübiyeli vatandaşın beğenisi aldı.Daha önce de kaçak yapılar ve işgal edilen arazileri hakkı olan Eyyübiyeli vatandaşlarına geri kazandıracağını; işgalden kurtaracağını belirterek halkın teveccühünü kazanmıştı.Eyyübiye’nin bir an evvel gecekondu ve kaçak yapılardan kurtulması tüm vatandaşların umudu ve hayalidir.Editör: Ahmet Şen