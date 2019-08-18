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Bu haber 18 Ağustos 2019 19:45:23 Tarihinde eklenmiştir.

Bela Geliyorum Demez Ancak Zam Açıkça Geliyorum Diyor

Bu gece yarısından sonra motorine ve benzine zam geliyor

Bela Geliyorum Demez Ancak Zam Açıkça Geliyorum Diyor

Bela Geliyorum Demez Ancak Zam Açıkça Geliyorum Diyor

Motorinin litre fiyatına 12 kuruş, benzinin litresine ise 20 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş, benzinde ise 13 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde 6 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.


AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" tekrar devreye alındı.



 

12 Kuruşluk Artışın 6 Kuruşu Pompaya Yansıtılırken, Kalan 6 Kuruşluk Artış Vergiden Karşılanacak

Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 12 kuruşluk artışın 6 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 6 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
Ankara'da ortalama 6,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,33 liradan 6,39 liraya, İzmir'de ise 6,37 liradan 6,43 liraya yükselecek.


Editör: Ahmet Şen
 
 
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