Ceylanpınar'daki Toplu İntiharlarla İlgili Belediye Çalışanları Açıklama Yaptı



Arap Olduğumuz İçin İşten Atıldık İddiası



Personelime Teşekkür Ediyorum

Ceylanpınar'daki Toplu İntiharlarla İlgili Belediye Çalışanları Açıklama YaptıCeylanpınar Belediye Başkanı Aksak / Hakikati İfade Eden Belediye Personelime Teşekkür EderimŞanlıurfa’ya bağlı Ceylanpınar İlçesi, son günlerde toplu intihar haberleriyle gündeme geldi. Birinci toplu intihar haberine hatta ikincisi de eklendi. Belediyedeki işlerine haksız yere son verildiğini iddia eden işçiler hızını alamadı ve bu kez ilçenin merkezinde bulunan su deposuna çıkarak eylem yaptılar. Ceylanpınar İlçe kaymakamı yanısıra Şanlıurfa Valisi de araya girerek eyleme kalkışan işçiler hakkında açıklamalarda bulundu ve eyleme son verildi.Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak; yapmış olduğu açıklamalarda hiç kimseye haksızlık yapılmadığını personel değişikliği ve bazılarının işine son verilmesi meselesinin ideolojik ya da başka sebeplerden dolayı olmadığını, belediye personeli değişikliğine liyakatı gözeterek verimli olmayan veya verilen görevi düzgün bir şekilde yerine getirmediklerinden dolayı personel değişikliğine gittiklerini ifade etti. Son günlerde bir de Arap oldukları için işlerine son verildiği iddiası sosyal medya üzerinden de gündem konusu oldu. Bu dedikodulara son vermek ve işin aslını belirtmek adına bugün belediyenin bazı personeli sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak meselenin çarpıtıldığını “mesele Arap oldukları için olsaydı bizim de işimize son verilirdi ve biz de Arap olarak işimize devam etmekteyiz ve Belediye Başkanımız Aksak’tan memnun olduğumuzu bildirir her konuda başkanımızı destekliyor ve arkasındayız” dediler.Son günlerde şahsıma karşı yürütülen kara propagandaya karşı bir basın açılaması yaparak beni destekleyen ve hakikatleri dile getiren belediye personelime çok teşekkür ediyorum.Her zaman söylediğim gibi bizler Arap'ıyla, Kürd'üyle, Türk'üyle, Özbek'iyle tek vücut Ceylanpınar'ız. Bizler bu toplumu bölmeye değil aksine kardeşliğimizi pekiştirmek için bu göreve talip olduk.İnşallah Ceylanpınar Kardeşliğin Başkenti olacaktır.Editör; Ahmet Şen