​Suriye Yönetimi İstanbul’daki Mültecilere Eve Dönün Çağrısında Bulundu

Vatanınıza Dönün

Suriye Yönetimi İstanbul’daki Mültecilere Eve Dönün Çağrısında BulunduEsed'in müftüsü Ahmed Hassoun, Hz. Muhammed'in kendisine zülmeden Mekke ehlini affetmesini örnek vererek Esed'in de mültecileri affettiğini söyledi. Tevbe etmek ve Esed'e bir daha baş kaldırmamak şartıyla İstanbul'daki mültecilere "eve dönün" çağrısı yaptı.Al-Wasila web sitesi tarafından yayımlanan resmi rejim televizyonuyla yapılan röportajda Hassoun, mültecilere, vatanlarına dönmeleri çağrısında bulundu.Editör: Ahmet Şen