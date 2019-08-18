Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 18 Ağustos 2019 15:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

ÇAYKUR, Özelleştirilmek İçin Zarar mı Ettiriliyor

ÇAYKUR’un Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılı ve sonrasında zarar etmesi tesadüf mü?

ÇAYKUR, Özelleştirilmek İçin Zarar mı Ettiriliyor

ÇAYKUR, Özelleştirilmek İçin Zarar mı Ettiriliyor

 

ÇAYKUR’un Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılı ve sonrasında zarar etmesi tesadüf mü?

Devrimci İşci Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, 2018 yılı için kâr öngören ÇAYKUR’un kasıtlı olarak zarar ettirildiğini iddia etti. Aslan zararın özelleştirmeye zemin oluşturulmak için yapıldığını öne sürdü. 




 

Sayıştay Raporlarıyla Ortaya Çıkan Bu Rakam, Çaykur’un Adım Adım Zarar Ettirildiğinin Bir Kanıtı



2018 yılı faaliyet raporunda 42,3 milyon TL kâr öngören ÇAYKUR, yılı 657 milyon lira zarar ile kapatmıştı. Aslan zarara dikkati çekerek, “12 bin 500 çalışanı ile çay sektöründe ülkenin en büyük kuruluşunun zarar ettiğine inanmak mümkün değil. Türkiye’nin kuru çay piyasasında yüzde 45-50 pazar payına sahip ÇAYKUR zarar etmiyor, ettiriliyor. ÇAYKUR’un reklam işlerini yürüten ÇAYTAŞ şirketi 290 milyon lira reklam gelirine sahip. Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkan bu rakam, ÇAYKUR’un adım adım zarar ettirildiğinin bir kanıtı” dedi.




 

ÇAYKUR İşçilerini Ve Çay Üreticilerini Kuruma, Ürününe Ve Toprağına Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz



Arka arkaya üç yıl boyunca kâr eden ÇAYKUR’un Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılı ve sonrasında zarar etmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Aslan, “ÇAYKUR için ‘Zarar ediyorsa satılsın’ algısı oluşturularak özelleştirmenin önü açılmak isteniyor. ÇAYKUR’un özelleştirilmesine karşı ÇAYKUR işçilerini ve çay üreticilerini kuruma, ürününe ve toprağına sahip çıkmaya çağırıyoruz.




 

Çaykur'un Tarihçesi

 

 

Türkiye´de Çay Tarımının Başlangıcı
1983 yılında çıkarılan 2929 sayılı kanuna dayanılarak 10.10.1983 tarih ve 112 sayılı KHK ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay-Kur) adında tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sermayesi ile sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) olmuştur.(28.10.1983 tarih ve 18205 Mükerrer sayılı Resmi Gazete´de yayımlanmıştır.) Bu kanun 233 sayılı KHK ile tadil edilmiştir.



 

Türkiye´de Çay Tarımının Başlangıcı 1917 Yılına Kadar Uzanmaktadır 



Türkiye´de çay tarımının başlangıcı 1917 yılına kadar uzanmaktadır. Batum ve çevresinde incelemeler yapmak üzere, bölgeye aralarında Halkalı Ziraat Mektebi Alisi Müdür Vekili Ali Rıza ERTEN´in de yer aldığı bir heyet gönderilmiştir. Yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, Batum ile benzer ekolojiye sahip Doğu Karadeniz Bölgesinde çay ve narenciye bitkilerinin yetiştirilebileceği belirtilmiştir.
 


 

Çay Üretimi Çalışmalarının Yürütülmesinde Ziraat Umum Müfettişi Zihni Derin Görevlendirilmiştir 



1. Dünya savaşından sonra bölgede yaşanan ekonomik ve sosyal bunalımlar, işsizlik dolayısıyla meydana gelen aşırı göç, bölge insanına gelir kaynağı ve iş alanları yaratılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bölgede yaşanan işsizlik, göç ve ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması için, 1917 yılında hazırlanan Rapor da dikkate alınarak, TBMM´nde 1924 yılında, Rize ili ve Borçka Kazasında Fındık, Portakal, Mandalina, Limon ve Çay yetiştirilmesine dair 407 Sayılı Kanun kabul edilmiştir. Çay tarımı bu Kanun ile yasal güvenceye kavuşturulmuştur. Bu Kanuna göre başlatılan çay üretimi çalışmalarının yürütülmesinde Ziraat Umum Müfettişi Zihni Derin görevlendirilmiştir.
 
1924 yılından 1937 yılına kadar yapılan çalışmaların olumlu netice vermesi ile Batum´dan 1937 yılında 20 ton,1939 yılında 30 ton çay tohumu, 1940 yılında 40 ton çay tohumu ithal edilerek çay bahçesi tesisi çalışmalarına başlanmıştır.




 

Tarım Alanları Giderek Genişlemiş Ve Üretim Miktarı Hızla Yükselmiştir


Bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, geliştirilmesi ve göç olgusunun yarattığı sosyal problemleri azaltmak amacıyla, çay tarım ve sanayi uzun yıllar devlet tarafından desteklenmiş ve teşvik edilmiştir. İlk yaş çay yaprağı hasadı ve kuru çay üretimi 1938 yılında gerçekleştirilmiştir.
 
1940 yılında çıkarılan 3788 Sayılı Çay Kanunu ile ülkemiz çaycılığı güvence altına alınmış ve çay bahçesi kuracaklara ruhsatname alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yasal gelişmenin ardından çay tarım alanları giderek genişlemiş ve üretim miktarı hızla yükselmiştir.


 

1973 Yılında, Kurulan Yaş Çay İşleme Fabrika Sayısı 32´ye, 1985 Yılında İse 45´e Ulaşmıştır 



İlk çay fabrikası, 1947 yılında, 60 ton/gün kapasiteli, Rize Fener Mahallesinde, Merkez Çay Fabrikası adı altında işletmeye açılmıştır. Çay tarım alanlarının ve yaş çay yaprağı üretiminin artması çay işleme fabrikalarının sayısının da giderek artmasını zorunlu kılmış, 1973 yılında, kurulan yaş çay işleme fabrika sayısı 32´ye, 1985 yılında ise 45´e ulaşmıştı



 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunca, 1949-1973 Yılları Arasında ise Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı İşbirliği İle Sürdürülmüştür

1963 yılına kadar ithalat ile karşılanan iç tüketim talebi 1963 yılından sonra yurt içi üretim ile karşılanmaya başlanmıştır.Türkiye´de çay tarımı ve sanayi faaliyetleri 1938-1948 yılları arasında Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunca, 1949-1973 yılları arasında ise Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı işbirliği ile sürdürülmüştür.




 

1973 Yılında Rize´de Faaliyetlerine Başlamıştır 



4.12.1971 tarihinde 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun ile tarım, üretim ve pazarlama dahil tüm faaliyetler Çay Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Kurum tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Kuruluşu olarak, 1973 yılında Rize´de faaliyetlerine başlamıştır.
 


 

1982 Yılında Kamu İktisadi Kuruluş Kapsamına Dahil Edilmiştir 



Çay Kurumu 1982 yılında çıkarılan 2929 sayılı kanun ile "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü" adı altında faaliyetlerini devam ettirmek üzere, Kamu İktisadi Kuruluş kapsamına dahil edilmiştir. 4.12.1984 tarihinde alınan ve 19.12.1984 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 3092 sayılı Çay Kanunu ile de çay tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı serbest bırakılmıştır.
 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çıkarılan 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile Başbakanlık ile ilişkilendirilerek KİK kapsamından çıkarılmış ve İktisadi Devlet Teşekkülleri arasına alınmıştır.
 
2929 Sayılı Kanun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi için 8.6.1984 tarihinde alınan ve 14.12.1984 de yayınlanan 233 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır. 233 sayılı KHK´nin bazı maddeleri de 29.01.1990 tarihinde yayınlanan 399 sayılı KHK ile değiştirilmiştir.
 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çıkarılan 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile Başbakanlık ile ilişkilendirilerek KİK kapsamından çıkarılmış (35.Madde) ve İktisadi Devlet Teşekkülleri arasına alınmıştır.




 

Çaykur 12.01.1999 Tarihinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İle 28.05.1999 Tarihinde İse Tekrar Başbakanlık İle İlişkilendirilmiştir

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana statüsü ise 20.12.1996 tarih ve 22853 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Kuruluş, yürürlükte olan bu statü çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 1996 yılından 1999´a kadar Başbakanlığa bağlı olarak çalışmalarını devam ettiren Çaykur 12.01.1999 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 28.05.1999 tarihinde ise tekrar Başbakanlık ile ilişkilendirilmiştir.
 
Teşekkülümüz, 3046 sayılı Yasanın 4060 sayılı Yasayla değişik 4. ve 3313 sayılı Yasayla değişik 10. maddeleri uyarınca 26 Kasım 2002 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olmuştur.



 
Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
ÇAYKUR, Özelleştirilmek İçin Zarar mı Ettiriliyor
ÇAYKUR, Özelleştirilmek İçin Zarar mı Ettiriliyor
ÇAYKUR’un Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılı ve sonrasında zarar etmesi tesadüf mü?
​Şanlıurfa Sıcaklarına Araba Bile Dayanmadı
​Şanlıurfa Sıcaklarına Araba Bile Dayanmadı
Şanlıurfa’da hararet yapan otomobil, dumanlar içinde kayboldu.
​Şanlıurfa’daki Suriyeliler: Güvenli Bölge Oluşturulursa Ülkemize Gideceğiz
​Şanlıurfa’daki Suriyeliler: Güvenli Bölge Oluşturulursa Ülkemize Gideceğiz
Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları devam ediyor. ABD’den 6 kişilik askeri heyet ile Türk yetkililerin Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurmayı planladıkları Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları sürüyor. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler de güvenli bölge oluşturulma çalışmalarını yakından takip ediyor. Suriyeliler, PKK/PYD terör örgütü tarafından halka yapılan zulmün son bulmasının tek yolunun Türkiye kontrolündeki güvenli bölge olduğunu söylüyor. Güvenli bölge oluşturulduğu takdirde 1 milyon insanın evine dönme imkanı yakalayacağı belirtildi.
Şanlıurfa’da Hırsızlar Fıstık Bahçesine Dadandı
Şanlıurfa’da Hırsızlar Fıstık Bahçesine Dadandı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir çiftçiye ait fıstık bahçesine dadanan hırsızlar, 500 kilo fıstık çalarak kayıplara karıştı.
​Harran Üniversitesi’ne YKS 2019’da rekor tercih
​Harran Üniversitesi’ne YKS 2019’da rekor tercih
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Harran Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerin sayısında önceki yıllara oranla önemli bir artış görüldü.
Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal / İmkan Olursa Su Verilecek
Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal / İmkan Olursa Su Verilecek
Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal çiftçinin mağduriyeti ile ilgili açıklama yaptı: İmkan Olursa Su Verilecek
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'tan İşten Çıkarılan İşçilerle İlgili Bir Açıklama Geldi
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'tan İşten Çıkarılan İşçilerle İlgili Bir Açıklama Geldi
Ceylanpınar Belediyesi’den çıkarılan işçilerin, işlerini layıkıyla yapmadıklarını aktaran başkan Aksak, dışarıdan provokatör bir grup tarafından yönetilen işçiler ile yollarını ayırdıklarını dile getirdi.
​Şanlıurfa’ya Yeni Heyet Geldi
​Şanlıurfa’ya Yeni Heyet Geldi
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Müşterek Harekat Merkezinin kurulacağı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi.
​Akçakale Cezaevinden Firar Eden Suçlu Yakalandı
​Akçakale Cezaevinden Firar Eden Suçlu Yakalandı
Hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan, 3 ayrı suçtan aranan ve cezaevinden firar eden bir kişi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada yakalandı.
​Şanlıurfa Tüketim Rekoru Kırdı! DEDAŞ Tasarruf Uyarısında Bulundu
​Şanlıurfa Tüketim Rekoru Kırdı! DEDAŞ Tasarruf Uyarısında Bulundu
Hava sıcaklığının gölgede 44 dereceyi bulduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde günlük elektrik tüketimi 96 milyon kilowatt saate ulaştı. Bölgede tüm zamanların tüketim rekoru yaşanırken, 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, klima kullanımı ve tarımsal sulamanın etkisi ile olası dalgalanmalara ve bunun sebep olabileceği kesintilere karşı tüketicilere, ‘’Elektriği tasarruflu kullanın. İhtiyacınızın dışında israf etmeyin’’ çağrısı yaptı.
​Bakanlıktan Ak Partili Ceylanpınar Belediyesine Suç Duyurusu, Müfettişler Her şeyi Raporladı
​Bakanlıktan Ak Partili Ceylanpınar Belediyesine Suç Duyurusu, Müfettişler Her şeyi Raporladı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendi. Belediyenin Eski Başkan Menderes Atilla dönemini denetleyen müfettişler savcılığa suç duyurusunda bulundu.
​Şanlıurfa’da Havaya Ateş Açan 4 Kişiden 3’ü Yakalandı!
​Şanlıurfa’da Havaya Ateş Açan 4 Kişiden 3’ü Yakalandı!
Şanlıurfa'da ellerinde av tüfekleri ile rastgele ateş açan 3 kişi, kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı.
​Suriye Yönetimi İstanbul’daki Mültecilere Eve Dönün Çağrısında Bulundu
​Suriye Yönetimi İstanbul’daki Mültecilere Eve Dönün Çağrısında Bulundu
Şanlıurfa'da Suya Giren Çocuklarını Kurtarmaya Çalışan İki Anne Boğuldu
Şanlıurfa'da Suya Giren Çocuklarını Kurtarmaya Çalışan İki Anne Boğuldu
ÇAYKUR, Özelleştirilmek İçin Zarar mı Ettiriliyor
ÇAYKUR, Özelleştirilmek İçin Zarar mı Ettiriliyor
​Şanlıurfa’da 14 Kişinin Yaralandığı Zincirleme Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
​Şanlıurfa’da 14 Kişinin Yaralandığı Zincirleme Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:08
Güneş
05:36
Öğle
12:34
İkindi
16:18
Akşam
19:21
Yatsı
20:44
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿