ÇAYKUR, Özelleştirilmek İçin Zarar mı Ettiriliyor

ÇAYKUR’un Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılı ve sonrasında zarar etmesi tesadüf mü?

Sayıştay Raporlarıyla Ortaya Çıkan Bu Rakam, Çaykur’un Adım Adım Zarar Ettirildiğinin Bir Kanıtı

ÇAYKUR İşçilerini Ve Çay Üreticilerini Kuruma, Ürününe Ve Toprağına Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz

Çaykur'un Tarihçesi

Türkiye´de Çay Tarımının Başlangıcı 1917 Yılına Kadar Uzanmaktadır

Çay Üretimi Çalışmalarının Yürütülmesinde Ziraat Umum Müfettişi Zihni Derin Görevlendirilmiştir

Tarım Alanları Giderek Genişlemiş Ve Üretim Miktarı Hızla Yükselmiştir

1973 Yılında, Kurulan Yaş Çay İşleme Fabrika Sayısı 32´ye, 1985 Yılında İse 45´e Ulaşmıştır

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunca, 1949-1973 Yılları Arasında ise Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı İşbirliği İle Sürdürülmüştür

1973 Yılında Rize´de Faaliyetlerine Başlamıştır

1982 Yılında Kamu İktisadi Kuruluş Kapsamına Dahil Edilmiştir

Çaykur 12.01.1999 Tarihinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İle 28.05.1999 Tarihinde İse Tekrar Başbakanlık İle İlişkilendirilmiştir

ÇAYKUR, Özelleştirilmek İçin Zarar mı EttiriliyorDevrimci İşci Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, 2018 yılı için kâr öngören ÇAYKUR’un kasıtlı olarak zarar ettirildiğini iddia etti. Aslan zararın özelleştirmeye zemin oluşturulmak için yapıldığını öne sürdü.2018 yılı faaliyet raporunda 42,3 milyon TL kâr öngören ÇAYKUR, yılı 657 milyon lira zarar ile kapatmıştı. Aslan zarara dikkati çekerek, “12 bin 500 çalışanı ile çay sektöründe ülkenin en büyük kuruluşunun zarar ettiğine inanmak mümkün değil. Türkiye’nin kuru çay piyasasında yüzde 45-50 pazar payına sahip ÇAYKUR zarar etmiyor, ettiriliyor. ÇAYKUR’un reklam işlerini yürüten ÇAYTAŞ şirketi 290 milyon lira reklam gelirine sahip. Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkan bu rakam, ÇAYKUR’un adım adım zarar ettirildiğinin bir kanıtı” dedi.Arka arkaya üç yıl boyunca kâr eden ÇAYKUR’un Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılı ve sonrasında zarar etmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Aslan, “ÇAYKUR için ‘Zarar ediyorsa satılsın’ algısı oluşturularak özelleştirmenin önü açılmak isteniyor. ÇAYKUR’un özelleştirilmesine karşı ÇAYKUR işçilerini ve çay üreticilerini kuruma, ürününe ve toprağına sahip çıkmaya çağırıyoruz.Türkiye´de Çay Tarımının Başlangıcı1983 yılında çıkarılan 2929 sayılı kanuna dayanılarak 10.10.1983 tarih ve 112 sayılı KHK ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay-Kur) adında tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sermayesi ile sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) olmuştur.(28.10.1983 tarih ve 18205 Mükerrer sayılı Resmi Gazete´de yayımlanmıştır.) Bu kanun 233 sayılı KHK ile tadil edilmiştir.Türkiye´de çay tarımının başlangıcı 1917 yılına kadar uzanmaktadır. Batum ve çevresinde incelemeler yapmak üzere, bölgeye aralarında Halkalı Ziraat Mektebi Alisi Müdür Vekili Ali Rıza ERTEN´in de yer aldığı bir heyet gönderilmiştir. Yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda, Batum ile benzer ekolojiye sahip Doğu Karadeniz Bölgesinde çay ve narenciye bitkilerinin yetiştirilebileceği belirtilmiştir.1. Dünya savaşından sonra bölgede yaşanan ekonomik ve sosyal bunalımlar, işsizlik dolayısıyla meydana gelen aşırı göç, bölge insanına gelir kaynağı ve iş alanları yaratılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bölgede yaşanan işsizlik, göç ve ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması için, 1917 yılında hazırlanan Rapor da dikkate alınarak, TBMM´nde 1924 yılında, Rize ili ve Borçka Kazasında Fındık, Portakal, Mandalina, Limon ve Çay yetiştirilmesine dair 407 Sayılı Kanun kabul edilmiştir. Çay tarımı bu Kanun ile yasal güvenceye kavuşturulmuştur. Bu Kanuna göre başlatılan çay üretimi çalışmalarının yürütülmesinde Ziraat Umum Müfettişi Zihni Derin görevlendirilmiştir.1924 yılından 1937 yılına kadar yapılan çalışmaların olumlu netice vermesi ile Batum´dan 1937 yılında 20 ton,1939 yılında 30 ton çay tohumu, 1940 yılında 40 ton çay tohumu ithal edilerek çay bahçesi tesisi çalışmalarına başlanmıştır.Bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, geliştirilmesi ve göç olgusunun yarattığı sosyal problemleri azaltmak amacıyla, çay tarım ve sanayi uzun yıllar devlet tarafından desteklenmiş ve teşvik edilmiştir. İlk yaş çay yaprağı hasadı ve kuru çay üretimi 1938 yılında gerçekleştirilmiştir.1940 yılında çıkarılan 3788 Sayılı Çay Kanunu ile ülkemiz çaycılığı güvence altına alınmış ve çay bahçesi kuracaklara ruhsatname alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yasal gelişmenin ardından çay tarım alanları giderek genişlemiş ve üretim miktarı hızla yükselmiştir.İlk çay fabrikası, 1947 yılında, 60 ton/gün kapasiteli, Rize Fener Mahallesinde, Merkez Çay Fabrikası adı altında işletmeye açılmıştır. Çay tarım alanlarının ve yaş çay yaprağı üretiminin artması çay işleme fabrikalarının sayısının da giderek artmasını zorunlu kılmış, 1973 yılında, kurulan yaş çay işleme fabrika sayısı 32´ye, 1985 yılında ise 45´e ulaşmıştı1963 yılına kadar ithalat ile karşılanan iç tüketim talebi 1963 yılından sonra yurt içi üretim ile karşılanmaya başlanmıştır.Türkiye´de çay tarımı ve sanayi faaliyetleri 1938-1948 yılları arasında Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunca, 1949-1973 yılları arasında ise Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı işbirliği ile sürdürülmüştür.4.12.1971 tarihinde 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun ile tarım, üretim ve pazarlama dahil tüm faaliyetler Çay Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Kurum tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Kuruluşu olarak, 1973 yılında Rize´de faaliyetlerine başlamıştır.Çay Kurumu 1982 yılında çıkarılan 2929 sayılı kanun ile "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü" adı altında faaliyetlerini devam ettirmek üzere, Kamu İktisadi Kuruluş kapsamına dahil edilmiştir. 4.12.1984 tarihinde alınan ve 19.12.1984 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 3092 sayılı Çay Kanunu ile de çay tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı serbest bırakılmıştır.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çıkarılan 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile Başbakanlık ile ilişkilendirilerek KİK kapsamından çıkarılmış ve İktisadi Devlet Teşekkülleri arasına alınmıştır.2929 Sayılı Kanun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi için 8.6.1984 tarihinde alınan ve 14.12.1984 de yayınlanan 233 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır. 233 sayılı KHK´nin bazı maddeleri de 29.01.1990 tarihinde yayınlanan 399 sayılı KHK ile değiştirilmiştir.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çıkarılan 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile Başbakanlık ile ilişkilendirilerek KİK kapsamından çıkarılmış (35.Madde) ve İktisadi Devlet Teşekkülleri arasına alınmıştır.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana statüsü ise 20.12.1996 tarih ve 22853 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Kuruluş, yürürlükte olan bu statü çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 1996 yılından 1999´a kadar Başbakanlığa bağlı olarak çalışmalarını devam ettiren Çaykur 12.01.1999 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 28.05.1999 tarihinde ise tekrar Başbakanlık ile ilişkilendirilmiştir.Teşekkülümüz, 3046 sayılı Yasanın 4060 sayılı Yasayla değişik 4. ve 3313 sayılı Yasayla değişik 10. maddeleri uyarınca 26 Kasım 2002 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olmuştur.Editör: Ahmet Şen