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Bu haber 18 Ağustos 2019 13:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Domuzları Kurtarma Operasyonu

Kör kuyuya düşen domuzlar uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Domuzları Kurtarma Operasyonu

Kör kuyuya düşen domuzlar uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı 

Domuzlar büyük bir çaba sonucu kurtarıldılar


 

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOST) Bildirerek Yardım İstediler

Milas’a bağlı Pınarcık Mahallesi yakınlarındaki Çayır bölgesinde düştükleri kör kuyuda mahsur kalan yaban domuzları kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kuyudan çıkarıldı. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmaları sırasında zaman zaman ekiplere zor anlar yaşatan domuzların kuyunun yanında bulunan incir ağacından incir yemek isterken kuyuya düştükleri belirtildi. 
Bafa Gölü kıyısında bulunan eski yerleşim yeri olan Çayır bölgesinde hayvan otlatan Orhan Bulut ile Kazım Alparslan, eskiden su kuyusu olarak kullanılan bir kör kuyuda 3 yaban domuzunun mahsur kaldığını görünce durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOST) bildirerek yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler uzun süredir kuyuda mahsur olan yaban domuzlarını önce su ve incir vererek karınlarını doyurdu. Daha sonra sakinleşmelerini sağlayıp kurtardı. Zaman zaman saldırganlaştıkları için kurtarma ekiplerini de korkutan domuzlar için kuyuya tırmanma yolu yapılarak domuzlar kurtarıldı. 



 

Ancak Ekmeğe Alışık Olmadığından Yemediler 

Çiftçilerin ürünlerine zaman zaman zarar verseler de yaban domuzlarının da yaşaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü, “İhbar üzerine domuzların düştüğü yere geldiğimizde bir inceleme yaptık. Domuzlar dallardaki incirlere erişmek için zıpladıklarında kayarak kuyuya düşmüşler. Hayvanları sakinleştirmek için bir iple su dolu kovayı aşağıya indirdik. Kaç gündür orada kaldıklarını bilmediğimizden, aç olabilir düşüncesiyle ekmek attık. Ancak ekmeğe alışık olmadığından yemediler. Ağaçtan topladığımız incirleri verdiğimizde bir çırpıda bitirdiler. Domuzları yaklaşık 8 metrelik çukurdan nasıl çıkarabileceğimizin planını yaptık. 2 metreye kadar tırmanabilen domuzların daha yükseğe çıkabilmesi için, toprağı kazarak doğal merdivenler oluşturduk. Rahat sıçrayabilecekleri bir ortam oluşturmak için, tabana taşlar dizdik. Bir yandan da saldırmamaları için önlem aldık. Yaklaşık 2,5 saat süren zorlu operasyon sonucunda, domuzlar da mutlu oldu, kurtarma ekibi de” diyerek kurtardıkları domuzları doğal ortama saldıklarını söyledi. 




Editör: Ahmet Şen
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