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Bu haber 18 Ağustos 2019 11:53:35 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Fıstık Hırsızları İşbaşında

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir çiftçiye ait fıstık bahçesine dadanan hırsızlar, 500 kilo fıstık çalarak kayıplara karıştı.

Şanlıurfa'da Fıstık Hırsızları İşbaşında

Fıstık Hırsızları İşbaşında

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir çiftçiye ait fıstık bahçesine dadanan hırsızlar, 500 kilo fıstık çalarak kayıplara karıştı. 



 

Olayla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre fıstık bahçesine giren hırsız veya hırsızlar, yaklaşık 500 kilo fıstık çalıp kayıplara karıştı. Fıstık bahçesinde toplanmış fıtıklarının olmadığını fark eden çiftçi Mehmet Çetin durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 500 kilo fıstık ile kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



Editör: Ahmet Şen
 
 
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