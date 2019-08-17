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Bu haber 17 Ağustos 2019 19:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Tarla Sulama Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 8 Yaralı! Çok Sayıda Gözaltı

İki aile arasında çıkan tarla sulama kavgasında 1 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

​Tarla Sulama Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 8 Yaralı! Çok Sayıda Gözaltı

Olay, öğle saatlerinde Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde meydana geldi. 


 

İki Aile Arasında Sulama Kavgası Çıktı

İki aile arasında tarla sulama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, Emre Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırırken hayatını kaybeden Yücebaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



 

Olayda Çok Sayıda Gözaltı Oldu

Jandarma ekipleri olası durum için mahallenin giriş ve çıkışında geniş güvenlik önlemi alırken, olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Tarla Sulama Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 8 Yaralı! Çok Sayıda Gözaltı
​Tarla Sulama Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 8 Yaralı! Çok Sayıda Gözaltı
İki aile arasında çıkan tarla sulama kavgasında 1 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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