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Bu haber 17 Ağustos 2019 18:30:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Sıcaklarına Araba Bile Dayanmadı

Şanlıurfa’da hararet yapan otomobil, dumanlar içinde kayboldu.

​Şanlıurfa Sıcaklarına Araba Bile Dayanmadı

Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi'nde, yokuş yukarı ilerleyen ismi öğrenilemeyen bir sürücü aracının hararet yaptığını fark ederek aracını yolun kenarına park etti. 



 

Hararet Yapan Araçtan Dumanlar Yükseldi

Sürücü, hararet yapan otomobilin soğuması için kontağı açık bırakarak motorun soğumasını bekledi. Bu sırada aracından uzaklaşan sürücü, döndüğünde aracının dumanlar içinde kaybolduğunu fark etti. Sürücü, herkesin şaşkın bakışları arasında aracına binerek, kontağı kapattı. Araçtan dumanların yükselmesi kısa süreli korkuya neden odu. 


Editör: Bahar Yüksel
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