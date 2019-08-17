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Bu haber 17 Ağustos 2019 17:36:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’daki Suriyeliler: Güvenli Bölge Oluşturulursa Ülkemize Gideceğiz

Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları devam ediyor. ABD’den 6 kişilik askeri heyet ile Türk yetkililerin Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurmayı planladıkları Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları sürüyor. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler de güvenli bölge oluşturulma çalışmalarını yakından takip ediyor. Suriyeliler, PKK/PYD terör örgütü tarafından halka yapılan zulmün son bulmasının tek yolunun Türkiye kontrolündeki güvenli bölge olduğunu söylüyor. Güvenli bölge oluşturulduğu takdirde 1 milyon insanın evine dönme imkanı yakalayacağı belirtildi.

​Şanlıurfa’daki Suriyeliler: Güvenli Bölge Oluşturulursa Ülkemize Gideceğiz

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası Tel Abyad’tan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine kaçan ve buraya yerleşen Yasin El Ömer, "Biz Tel Abyad’ta yaşayan Suriyeliler olarak güvenli bölgenin bir an önce kurulmasını istiyoruz. Biz de güvenli bir şekilde Tel Abyad’a giderek orada yaşamak istiyoruz. Bizim Türkiye’den tek isteğimiz bu. Biz Suriyeliler bir an önce güvenli bölgenin hayata geçirilmesiyle birlikte YPG terör örgütünün talan ettiği ülkemize bir an önce dönüp Kürt, Türkmen ve Arap kardeşlerimizle birlikte güven içinde yaşamak istiyoruz. İnşallah en kısa sürede Türk askeri ve ABD askeri ortaklaşa olarak Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizler ve güvenli bölge oluştururlar. Tel Abyad karşıda ve orası benim memleketim. Ben ülkeme terör örgütlerinden dolayı giremiyorum çünkü şu anda Tel Abtad’ta YPG terör örgütünün akrabalarımıza ve halka zulüm ediyorlar. Bu zulmün bir an önce bitmesini bekliyoruz. Bu yaz döneminde Tel Abyad’ta bulunan bütün ekinlerimizi yaktılar. Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı ve Fırat’ın doğusundaki bütün ekinleri yaktılar, halk çok büyük sıkıntılar yaşadı” dedi. 
 

 

Terör örgütü gençleri uyuşturucuya alıştırıyor 

PKK/PYD terör örgütünün işgal ettiği yerlerde gençleri uyuşturucuya alıştırdığını söyleyen Yasin El Ömer, ”Gençlerimizi uyuşturucu bağımlısı yaptılar ve bunu gençler arasında yaygınlaştırdılar. Şu anda gençlerimizin çoğu madde bağımlısı oldu. Geleceğimiz olan gençlerimiz maalesef elimizden kayıp gitti” ifadelerini kullandı. 
 

Ailesiyle birlikte Rakka’dan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen Neval El Hatip, "İç savaştan sonra gençlerimiz arasında uyuşturucu yaygınlaştı. İnsanlar arasında merhamet duygusu neredeyse yok oldu. Bundan dolayı kardeş kardeşi, komşu komşuyu keser oldu. Bu güvensizlik ortamı şu anda Türkiye’de yaşayan biz Suriyelileri çok tedirgin ediyor. Bu yüzden güvenli bölge önem arz etmektedir. Güvenli bölgenin oluşturulması bizim için hayati önem taşıyan bir ihtiyaç oldu" dedi. 
 
 

Şanlıurfa'da Yaşayan Suriyeliler: Güvenli Bölge Oluşturulsun

Tek isteklerinin güvenli bölge olduğunu söyleyen Neval El Hatip, "Biz Recep Tayyip Erdoğan’dan sadece güvenli bölgeyi oluşturması için çaba ve gayret sarf etmesini istiyoruz. Çünkü güvenli bölge olmadan bizim ülkemize dönmemiz mümkün değil. Şu anda biz Türkiye’de güven içindeyiz. Komşularımızla, akrabalarımızla kendi evimizde gibiyiz. Temennimiz odur ki bir an önce güvenli bölge oluşur ve bizler de sağ salim ülkemize döneriz" ifadelerini kullandı. 
 

Deyrezor’da zulümden kaçarak 7 çocuğuyla birlikte Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen Coze El İsa, ”Biz şu anda burada güvendeyiz ancak ülkemize dönebilmemiz için yaşadığımız yerin güvenli olması lazım. Bizim çocuklarımız var, yaşlılarımız var, engellilerimiz var. Güvenli bölge oluşmadan bu insanların oraya gitmesi mümkün değil. Şu anda yaşadığımız yer, Deyrezor hiç güvenli değil. Şu anda bombalamalar devam ediyor. Rejim halen orada yaşayanlara sıkıntı çıkarıp zulmediyor. Ben yakın akrabalarımdan çok şehitler verdim. Sadece ben iki kardeşimi şehit verdim. Yakın akrabalarımdan cezaevine düşen, haber alamadığımız bir çok kişi var. Onlar ne oldu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. 


 
 

Yaklaşık 1 milyon insan evine dönme imkanı bulacak 

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge sayesinde Türkiye’den yaklaşık 500 bin Suriyelinin evine dönme imkanı bulacağı öğrenildi. PKK/PYD terör örgütünün zulmünden kaçarak Suriye’nin başka bölgelerine giden insanların da dönmesiyle bu rakamın 1 milyona ulaşacağı belirtildi. 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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