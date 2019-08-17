​Urfa Barosu, Bu Oyunda Yokuz, Saraya Gitmeyeceğiz

Baro Başkanı Öncel, Ben de Bu Oyunda Yokum

2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirilecek. İllerin barolarının davet edildiği açılış törenine Şanlıurfa Barosu da davet edildi. Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, saraya gitmeyeceklerini ifade eden bir açıklama yayınladı.Öncel açıklamasında şu ifadelere yer verdi;“Sayın Yargıtay Başkanlığının Saray’da yapılacak olan 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni için nazik davetlerini Urfa Barosu olarak biz de aldık, diğer baro başkanı meslekteşlarım gibi Urfa Barosu Başkanı olarak ben de bu oyunda yokum diyorum”Editör: Bahar Yüksel