Şanlıurfa’da Hırsızlar Fıstık Bahçesine Dadandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre fıstık bahçesine giren hırsız veya hırsızlar, yaklaşık 500 kilo fıstık çalıp kayıplara karıştı. Fıstık bahçesinde toplanmış fıtıklarının olmadığını fark eden çiftçi Mehmet Çetin durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 500 kilo fıstık ile kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Bahar Yüksel