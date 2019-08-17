​Harran Üniversitesi’ne YKS 2019’da rekor tercih

Harran Üniversitesi’nde bazı branşlarda yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, programlara göre üniversiteyi tercih eden önlisans ve lisans düzeyinde toplamda 5 bin 257 öğrenci olduğunu, bu sayıya göre tercih toplamı sıralamasında üniversitenin birçok üniversitenin önüne geçtiğini belirtti. Rektör Çelik, “Kayıt yaptıracak olan öğrencilerle birlikte önlisans, lisans, lisansüstü, ek kontenjan, özel yetenek sınavları ve yurtdışı öğrenci kontenjanıyla öğrenci sayımız toplamda 30 bini geçecektir. Üniversitemize e-kayıt yapacak olan öğrenciler için kayıtlar 16 Ağustos’ta başlayacaktır. Yeni öğrencilerimiz isterlerse ücretsiz İngilizce hazırlık sınıfına da kayıt yaptırabileceklerdir. 19 Ağustos itibariyle yapılacak olan yüz yüze kayıtlar nedeniyle Şanlıurfa’ya ilk defa gelecek olan öğrencilerimiz için şehirlerarası otobüs terminalinde kurulacak olan Üniversite Öğrenci Danışma Merkezinde öğretim elemanlarımız yeni öğrencilerimize gerekli yönlendirme desteği verecektir. Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılının ikinci haftasında üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimiz için oryantasyon etkinlikleri de planlanmaktadır” ifadelerini kulandı.Editör: Bahar Yüksel