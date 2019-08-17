Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Ağustos 2019 12:35:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Üniversitesi’ne YKS 2019’da rekor tercih

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Harran Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerin sayısında önceki yıllara oranla önemli bir artış görüldü.

​Harran Üniversitesi’ne YKS 2019’da rekor tercih

Harran Üniversitesi’nde bazı branşlarda yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, programlara göre üniversiteyi tercih eden önlisans ve lisans düzeyinde toplamda 5 bin 257 öğrenci olduğunu, bu sayıya göre tercih toplamı sıralamasında üniversitenin birçok üniversitenin önüne geçtiğini belirtti. Rektör Çelik, “Kayıt yaptıracak olan öğrencilerle birlikte önlisans, lisans, lisansüstü, ek kontenjan, özel yetenek sınavları ve yurtdışı öğrenci kontenjanıyla öğrenci sayımız toplamda 30 bini geçecektir. Üniversitemize e-kayıt yapacak olan öğrenciler için kayıtlar 16 Ağustos’ta başlayacaktır. Yeni öğrencilerimiz isterlerse ücretsiz İngilizce hazırlık sınıfına da kayıt yaptırabileceklerdir. 19 Ağustos itibariyle yapılacak olan yüz yüze kayıtlar nedeniyle Şanlıurfa’ya ilk defa gelecek olan öğrencilerimiz için şehirlerarası otobüs terminalinde kurulacak olan Üniversite Öğrenci Danışma Merkezinde öğretim elemanlarımız yeni öğrencilerimize gerekli yönlendirme desteği verecektir. Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılının ikinci haftasında üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimiz için oryantasyon etkinlikleri de planlanmaktadır” ifadelerini kulandı. 
 



 
 
Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa’da Hırsızlar Fıstık Bahçesine Dadandı
Şanlıurfa’da Hırsızlar Fıstık Bahçesine Dadandı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir çiftçiye ait fıstık bahçesine dadanan hırsızlar, 500 kilo fıstık çalarak kayıplara karıştı.
​Harran Üniversitesi’ne YKS 2019’da rekor tercih
​Harran Üniversitesi’ne YKS 2019’da rekor tercih
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Harran Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerin sayısında önceki yıllara oranla önemli bir artış görüldü.
Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal / İmkan Olursa Su Verilecek
Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal / İmkan Olursa Su Verilecek
Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal çiftçinin mağduriyeti ile ilgili açıklama yaptı: İmkan Olursa Su Verilecek
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'tan İşten Çıkarılan İşçilerle İlgili Bir Açıklama Geldi
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'tan İşten Çıkarılan İşçilerle İlgili Bir Açıklama Geldi
Ceylanpınar Belediyesi’den çıkarılan işçilerin, işlerini layıkıyla yapmadıklarını aktaran başkan Aksak, dışarıdan provokatör bir grup tarafından yönetilen işçiler ile yollarını ayırdıklarını dile getirdi.
​Şanlıurfa’ya Yeni Heyet Geldi
​Şanlıurfa’ya Yeni Heyet Geldi
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Müşterek Harekat Merkezinin kurulacağı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yaklaşık 10 araçtan oluşan bir askeri heyet geldi.
​Akçakale Cezaevinden Firar Eden Suçlu Yakalandı
​Akçakale Cezaevinden Firar Eden Suçlu Yakalandı
Hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan, 3 ayrı suçtan aranan ve cezaevinden firar eden bir kişi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada yakalandı.
​Şanlıurfa Tüketim Rekoru Kırdı! DEDAŞ Tasarruf Uyarısında Bulundu
​Şanlıurfa Tüketim Rekoru Kırdı! DEDAŞ Tasarruf Uyarısında Bulundu
Hava sıcaklığının gölgede 44 dereceyi bulduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde günlük elektrik tüketimi 96 milyon kilowatt saate ulaştı. Bölgede tüm zamanların tüketim rekoru yaşanırken, 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, klima kullanımı ve tarımsal sulamanın etkisi ile olası dalgalanmalara ve bunun sebep olabileceği kesintilere karşı tüketicilere, ‘’Elektriği tasarruflu kullanın. İhtiyacınızın dışında israf etmeyin’’ çağrısı yaptı.
​Bakanlıktan Ak Partili Ceylanpınar Belediyesine Suç Duyurusu, Müfettişler Her şeyi Raporladı
​Bakanlıktan Ak Partili Ceylanpınar Belediyesine Suç Duyurusu, Müfettişler Her şeyi Raporladı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendi. Belediyenin Eski Başkan Menderes Atilla dönemini denetleyen müfettişler savcılığa suç duyurusunda bulundu.
​Şanlıurfa’da Havaya Ateş Açan 4 Kişiden 3’ü Yakalandı!
​Şanlıurfa’da Havaya Ateş Açan 4 Kişiden 3’ü Yakalandı!
Şanlıurfa'da ellerinde av tüfekleri ile rastgele ateş açan 3 kişi, kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı.
​Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
​Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arısında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı
Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı
Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı
Büyükşehir Belediyesi Urfalı’ları Sevmiyor mu?
Büyükşehir Belediyesi Urfalı’ları Sevmiyor mu?
Birçok Belediye İndirim Yaptı / Urfa’dan Ses Seda Yok
Şanlıurfa’da Hırsızlar Fıstık Bahçesine Dadandı
Şanlıurfa’da Hırsızlar Fıstık Bahçesine Dadandı
​Harran Üniversitesi’ne YKS 2019’da rekor tercih
​Harran Üniversitesi’ne YKS 2019’da rekor tercih
​İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
​İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
7 Bin 900 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
7 Bin 900 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:07
Güneş
05:36
Öğle
12:34
İkindi
16:18
Akşam
19:23
Yatsı
20:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿