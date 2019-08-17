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Bu haber 17 Ağustos 2019 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

​İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail güçleri bu kez  Gazze'ye hava saldırısı düzenledi




 

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Farklı Bölgelere Hava Saldırısı Düzenledi. 

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'nin doğusunda ve ortasındaki Tufah ve Deyr Elbalah bölgelerindeki tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yerleşim alanlarında zarar meydana geldiği belirtildi. Saldırıda ayrıca Gazze Şeridi'nin doğusundaki Filistin direnişine ait El Celil Askeri Merkezinin hedef alındığı kaydedildi. 




İsrail ordusu, dün akşam Gazze'den İsrail'e bir roket atıldığını ancak roketin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü açıklamıştı. Atılan roket nedeniyle İsrail'in güneyindeki çoğu bölgelerde siren seslerinin de duyulduğu bildirilmişti.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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