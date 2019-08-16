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Bu haber 16 Ağustos 2019 21:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Dere Kenarında Boğazı Kesilmiş Olarak Bulundu

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen ve boğazı kesilerek öldürülen bir erkek cesedi bulundu.

Dere Kenarında Boğazı Kesilmiş Olarak Bulundu

Boğazı Kesilerek Dere Kenarına Atıldı 



Sakarya’nın Taraklı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen ve boğazı kesilerek öldürülen bir erkek cesedi bulundu. 



 

Olay İle İlgili İnceleme Başlatıldı 


Olay, Taraklı ilçesinde meydana geldi. Taraklı Göynük Deresi kenarında yürüyüş yapan ve yerde birinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin 20-25 yaşları arasında olduğu ve boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Ölen kişinin kimlik bilgileri henüz tespit edilemezken ceset Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen ve boğazı kesilerek öldürülen bir erkek cesedi bulundu.
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