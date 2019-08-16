Bakan Hulusi Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Bakan Akar 5 saatlik toplantının ardından Şanlıurfa'dan ayrıldı

Toplantı Yaklaşık 5 Saat Sürdü



Operasyonla İlgili Görüşüldüğü Bildirildi

Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ettiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından valiliği ziyaret etti. Vali Abdullah Erin ile bir süre görüşen Akar, daha sonra valilikten ayrılarak Gap Havalimanına gitti.Bakar Akar'ın 20'ncı Zırhlı Tugay Komutanlığında bölgedeki komutanlarla Suriye'nin kuzeyinde ABD ile ortak oluşturulması planlanan güvenli bölge ve olası sınır ötesi operasyonla ilgili görüştüğü öğrenildi.Editör: Ahmet Şen