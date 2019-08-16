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Bu haber 16 Ağustos 2019 18:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Siverek'te Yüksek Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dalgıca kablo taktığı sırada akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Siverek'te Yüksek Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Siverek'te Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti.





 

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dalgıca kablo taktığı sırada akıma kapılan kişi hayatını kaybetti. 

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dalgıca kablo taktığı sırada akıma kapılan kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Çaylarbaşı Mahallesi'nde tarla sulamak amacıyla kurduğu dalgıca elektrik kablosunu bağlamak isteyen Turan Tayyan (38), akıma kapıldı. Ağır yaralanan Tayyan, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste müdahale edilen Tayyan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 





 

Otopsi Yapılmak Üzere Şanlıurfa’ya Götürüldü

Tayyan'ın cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Siverek'te Yüksek Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
Siverek'te Yüksek Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dalgıca kablo taktığı sırada akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
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