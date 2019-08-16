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Bu haber 16 Ağustos 2019 16:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Gelen Hesaba Sinirlendi / Kafeye Molotof Attı

Gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir şahıs, molotofla bara saldırdı.

Gelen Hesaba Sinirlendi / Kafeye Molotof Attı

Gelen HesabaSinirlendi / Kafeye Molotof Attı 


 

Şüpheli Polis Tarafından Yakalandı

Gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir şahıs, molotofla bara saldırdı. Ancak şahsın attığı molotof başka bir kafeye isabet ederken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı. 



 

Yapılan Çalışma Sonrası Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı

Olay, gece 00.30 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Misak-i Milli Sokak üzerinde meydana geldi. Eğlenmek için bir bara giden bir şahıs, hesabın yüksek geldiğini söyleyerek görevlilerle tartıştı. Ardından bardan çıkan zanlı bu kez elinde molotof kokteyli ile barın önüne geldi. Şahsın attığı molotof yanlışlık barın yanındaki kafeye isabet etti. Şahıs olay sonrası kaçarken polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 




 

Gelen Hesaba Sinirlenmiş

Şahıs ilk sorgusunda hesaba sinirlendiğini, o yüzden bara molotof attığını ancak molotof kokteylinin bar yerine yanlışlıkla kafeye isabet ettiğini söyledi. 

Öte yandan şahsın molotof kokteyli atarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs molotof kokteyli atıp koşarak bölgeden uzaklaşıyor.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Gelen Hesaba Sinirlendi / Kafeye Molotof Attı
Gelen Hesaba Sinirlendi / Kafeye Molotof Attı
Gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir şahıs, molotofla bara saldırdı.
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