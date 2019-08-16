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Bu haber 16 Ağustos 2019 15:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal / İmkan Olursa Su Verilecek

Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal çiftçinin mağduriyeti ile ilgili açıklama yaptı: İmkan Olursa Su Verilecek

Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal / İmkan Olursa Su Verilecek

Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal; İmkan Olursa Su Verilecek 

Şanlıurfalı pamuk çiftçisi bir yandan TEDAŞ'ın kesintilerine mağdur olurken diğer yandan da Devlet Su İşleri'nin kesintileriyle mağdur olmaya devam ediyor. Hal böyleyken Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’dan çok garip bir açıklama geldi:



 

Zemzem Gülender Açanal; İmkan Olursa Su Verilecek Dedi

Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’dan Açıklaması:
“Şanlıurfa Günışığı Sulama Bölgesi'nde yaşanan elektrik problemi nedeniyle oluşan mağduriyeti gidermek amacıyla TEİAŞ Bölge Md. Abdullah İnanç ve DSİ Bölge Md. Ahmet Ersin Gökçe ile gün boyunca yaptığımız görüşmeler sonucu; önümüzdeki günlerin pamuk sulaması için hayati önem arz etmesi sebebiyle DSİ tarafından imkanalar dahilinde suyun maksimum basınçla bölgeye gönderilmesinde mutabık kaldığımızı kamuoyuna saygıyla arz ederim.” Dedi.



 

Çiftçinin Pamuk ve Diğer Ekinleri Kuruma Aşamasında

İmkan olursa su verilecek ancak çiftçinin pamuğu ve diğer ekinleri susuzluktan şu an kuruma aşamasında. Milletvekili sayın Zemzem Gülender Açanal’ın açıklamasındaki bir gariplik de Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Bölge Müdürü Abdullah İnanç’la görüştüğünü belirtmesi. Şanlıurfa'da çiftçilerin elektrik konusundaki tek muhatabı Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş’dir; şayet elektrik problemleri için görüşülecekse Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş ile görüşülmesi gerekir.
 



Editör: Ahmet Şen

 
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