Ceylanpınar’daki İkinci Toplu İntihar Eylemi Sona Erdi.

Ceylanpınar Kaymakamı Araya Girdi

Vali Erin İle Görüşüldü

Ceylanpınar’daki Eylem Sona Erdi.Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde işlerine son verildiği için bu sabah ikinci kez toplu intihar girişimine kalkışan ve bu kez su deposuna çıkarak gerçekleştirilen eylem sona erdi.İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik’in araya girmesiyle su deposunun üstüne çıkıp eylem yapan işçiler aşağı indi.Edinilen bilgiye göre Kaymakam Mehmet Keklik, eylemcileri Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile görüştürdü. Vali Abdullah Erin işten çıkarılmayla ilgili komisyon kurulacağını ve haksızlık varsa giderileceği sözünü vermesi üzerine işçiler eylemine son verdiler.Editör: Ahmet Şen