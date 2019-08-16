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Bu haber 16 Ağustos 2019 12:28:48 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylapınar’da İşçiler Yine Toplu İntihar Girişiminde Bulundular

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Belediyeden çıkarılan işçiler, bu kez su deposunun üzerine çıkarak toplu intihar girişiminde bulundular.

Ceylapınar’da İşçiler Yine Toplu İntihar Girişiminde Bulundular

Ceylapınar’da İşçiler Yine Toplu İntihar Girişiminde Bulundular

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Belediyeden çıkarılan işçiler, bu kez su deposunun üzerine çıkarak toplu intihar girişiminde bulundular.


 

Bu Sefer Su Deposunun Üstüne Çıktılar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Belediye yönetiminin değişmesinin ardından birçok belediye işçisinin işine son verilmiş ve işten çıkarılan bu işçiler ilçe merkezinde bir binanın üstünde toplu intihar girişiminde bulunmuş; ilçede tansiyonu yükselmişti. İşten çıkarılan işçiler, bu sefer de ilçede bulunan su deposunun üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundular.


İşçilerin intihar girişiminde bulunmasıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Editör: Ahmet Şen
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