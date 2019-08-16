Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'tan İşten Çıkarılan İşçilerle İlgili Bir Açıklama Geldi

Belediyenin Tek Kuruşunu Kimseye Yedirmeyeceğiz

Yasal İşlem Yapılacaktır

Provokasyonlara Aldanmayın

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak’tan Toplu İntihar İle İlgili AçıklamasıKamuoyunaBelediye halka hizmet için vardır. Belediyeye gelen her kuruşta yetim ve öksüzün hakkı bulunmaktadır. İlk gün de söylediğimiz gibi belediyenin bir tek kuruşunu hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Hak ve hakkaniyet namına yapmış olduğumuz çalışmaları bazı provokatörler baltalamaya çalışıyorlar. İşinin hakkını veren, liyakat sahibi, özveriyle çalışan tüm işçi kardeşlerimle yol yürüyeceğiz. Ancak işini düzgün yapmayan, aldığı maaşın hakkını vermeyen, iş yavaşlatan, birilerinin aklıyla hareket eden kim varsa onunla da yollarımızı ayırmak boynumuzun borcudur.Bu kapsamda bazı işçi arkadaşlarla yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu arkadaşlarımızın işlemleri hukuki olarak gerçekleşti. Ancak bir yerlere çıkıp provokasyon yapanlar gerçekten hak ve adalet peşinde olsalardı bir yerlere çıkıp gösteri yapacaklarına haklarını medenice ararlardı. Ancak onların amacı maalesef hak aramak değil, aksine provokasyon yapmak ve belediyeyi karalamaktır. Bu çirkin ortamı hazırlayan, sosyal medyada halkı kışkırtan, kişilerde belli ve tespitlidir. Onlarla ilgili de gerekli yasal işlemler yapılacaktır.Halkımız da böyle provokasyonlara aldanmasınlar. Birileri şov yapma ve bunun üzerinden hem AK Partiyi hem de belediyemizi karalama peşindedir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar.Editör: Ahmet Şen