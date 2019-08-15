​Damat Adayı Çektiği Video Sonrası İntihar Etti

Ne Yapıyorsam Hür İrademle Yapıyorum

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılan damat adayı Uğur Doğan'ın sosyal medya hesabından video paylaştıktan kısa bir süre sonra intihar etti. Samatya hastanesine kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü damat adayı, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. Doğan, paylaştığı videoya "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notunu düştü.Paylaştığı videodan sonra siyanür içerek yaşamına son veren Uğur Doğan, bugün toprağa verildi.Editör: Bahar Yüksel