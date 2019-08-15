Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 15 Ağustos 2019 18:00:55 Tarihinde eklenmiştir.

Yıllarca Türbe Diye Dua Edip Adak Adadılar! Gerçek 40 Yıl Sonra Anlaşıldı

Vatandaşların yıllarca adak adadığı ve türbe olarak gördüğü yer Diagoras isimli bir gladyatöre ait anıt mezarı çıktı.

Yıllarca Türbe Diye Dua Edip Adak Adadılar! Gerçek 40 Yıl Sonra Anlaşıldı

Halk yıllarca adak adadı, çaput bağladı, dualar etti ancak gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Marmaris'te yıllarca Çağbaba adıyla ziyaret edilen türbenin, anıt mezarı olduğu ve Diagoras isimli bir gladyatöre ait olduğu belirlendi.



 

Dua Edilen Türbe Anıt Mezarı Çıktı

Marmaris'in Turgut Mahallesindeki türbenin bir gladyatöre ait olduğu anlaşıldı.  Anıt mezar Mousoleum’a benzerliğiyle dikkat çekiyor.



 

Dünyanın 7 Harikasından Birine Çok Benziyor

2 bin 300 yıllık ve 6 metre yüksekliğindeki bu anıt mezarının bir başka özelliği de, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum’a benzerliği ve Türkiye’de ayakta kalan tek piramit mezar olması oldu.



 

40 Yıldır Türbe Olarak Biliniyordu

Yapı 40 yıldır Çağbaba adıyla anılıyor ve ziyaretçiler burada dua edip adaklarını adıyorlardı.





Editör:  Bahar Yüksel

 
Etiketler
Yorum Yap
Kültür
Yıllarca Türbe Diye Dua Edip Adak Adadılar! Gerçek 40 Yıl Sonra Anlaşıldı
Yıllarca Türbe Diye Dua Edip Adak Adadılar! Gerçek 40 Yıl Sonra Anlaşıldı
Vatandaşların yıllarca adak adadığı ve türbe olarak gördüğü yer Diagoras isimli bir gladyatöre ait anıt mezarı çıktı.
​Haliliye Belediyesi’nde Gençler Müzikle Tanışıyor
​Haliliye Belediyesi’nde Gençler Müzikle Tanışıyor
Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan gitar ve müzik kursları ile gençler müzik ile tanışıyor.
Zeki Müren Madalyası Antikacıda Görüldü
Zeki Müren Madalyası Antikacıda Görüldü
Halk arasında "Zeki Müren Madalyası" olarak bilinen 18 ayar altından madalyalardan biri antikacıda görüldü.
Mozaik’lere Kadın Eli
Mozaik’lere Kadın Eli
Mozaik şehri Şanlıurfa’da mozaik sanatının devam etmesi için birçok çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde kurduğu 13 Kadın Destek Merkezi'nde kadınlara yönelik mozaik kursları düzenliyor.
Üniversite Tercih Heyecanı Başladı
Üniversite Tercih Heyecanı Başladı
Heyecanla beklenen üniversite sınav sonuçları açıklandı.
​Bayram Öncesi Yardım Dernekleri Kurban Fiyatlarını Açıkladı
​Bayram Öncesi Yardım Dernekleri Kurban Fiyatlarını Açıkladı
Tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanacak Kurban Bayramı vesilesiyle yardım dernekleri birer birer kurban fiyatlarını açıklıyor. Vuslat Derneği de bu vesileyle bu yıl 20 ülke 3 kıtada kurbanları ihtiyaç sahipleri ile buluşturacaklarını belirterek kurban fiyatlarını açıkladı.
​Korkunç Köy Düğünü Geleneği
​Korkunç Köy Düğünü Geleneği
Kızılçukur köyünde düğünlerde davetlilerin yüzlerine ayakkabı boyası sürülerek, zinciri sökülüp gaması kilitlenmiş motorlu testere ile temsili tıraş yapılıyor.
​40 Yaşında Damatsız Düğün Hayali Gerçek Oldu
​40 Yaşında Damatsız Düğün Hayali Gerçek Oldu
Ailesi, kızlarının tek hayali olan beyaz gelinliği giydirip, davullu-zurnalı “damatsız düğün” yaptı. Gelin arabasının arka camına da “hayaldi gerçek oldu” yazısı dikkat çekti.
​Yol Ortasında Duruyor, Bu Mezara İş Makinaları Bile Dokunamıyor
​Yol Ortasında Duruyor, Bu Mezara İş Makinaları Bile Dokunamıyor
Cadde üzerinde yol ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor. Evliya olduğuna inanılan mezara iş makinelerinin bile dokunamadığı iddia edilirken, mezara sahip çıkan mahalleli mezarın başına gelip dua ediyor.
​İlginç Gelenek! Bu Köyde Gençler Tepeye Çıkıp Kısmet Arıyorlar
​İlginç Gelenek! Bu Köyde Gençler Tepeye Çıkıp Kısmet Arıyorlar
Tarihi köyünde gençler yılda iki kez düzenlenen şenlikte tanışıp evlenip yuva kuruyor.
​Hz. Muhammed (SAV)’in Tavsiyesini Uyguladı! Veresiye Defterini Yırttı
​Hz. Muhammed (SAV)’in Tavsiyesini Uyguladı! Veresiye Defterini Yırttı
Kimliği gizli tutulan bir hayırsever, bakkaldaki veresiye defterini alarak borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.
​WhatsApp’tan Kullanıcları Kızdıracak Yenilik!
​WhatsApp’tan Kullanıcları Kızdıracak Yenilik!
Milyonlar tarafında kullanılan WhatpsApp, kullanıcılarını kızdıracak bir yeniliğe adım attı.
​Şanlıurfa’ya Yeni Heyet Geldi
​Şanlıurfa’ya Yeni Heyet Geldi
​Akçakale Cezaevinden Firar Eden Suçlu Yakalandı
​Akçakale Cezaevinden Firar Eden Suçlu Yakalandı
​Sayısal Lotoda Dikkat Çeken Rakamlar! Bu İşte Bir İş Var!
​Sayısal Lotoda Dikkat Çeken Rakamlar! Bu İşte Bir İş Var!
​Şanlıurfa Tüketim Rekoru Kırdı! DEDAŞ Tasarruf Uyarısında Bulundu
​Şanlıurfa Tüketim Rekoru Kırdı! DEDAŞ Tasarruf Uyarısında Bulundu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:04
Güneş
05:34
Öğle
12:35
İkindi
16:19
Akşam
19:25
Yatsı
20:49
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿