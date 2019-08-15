Yıllarca Türbe Diye Dua Edip Adak Adadılar! Gerçek 40 Yıl Sonra Anlaşıldı

Dua Edilen Türbe Anıt Mezarı Çıktı

Dünyanın 7 Harikasından Birine Çok Benziyor

40 Yıldır Türbe Olarak Biliniyordu

Halk yıllarca adak adadı, çaput bağladı, dualar etti ancak gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Marmaris'te yıllarca Çağbaba adıyla ziyaret edilen türbenin, anıt mezarı olduğu ve Diagoras isimli bir gladyatöre ait olduğu belirlendi.Marmaris'in Turgut Mahallesindeki türbenin bir gladyatöre ait olduğu anlaşıldı. Anıt mezar Mousoleum’a benzerliğiyle dikkat çekiyor.2 bin 300 yıllık ve 6 metre yüksekliğindeki bu anıt mezarının bir başka özelliği de, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum’a benzerliği ve Türkiye’de ayakta kalan tek piramit mezar olması oldu.Yapı 40 yıldır Çağbaba adıyla anılıyor ve ziyaretçiler burada dua edip adaklarını adıyorlardı.Editör: Bahar Yüksel