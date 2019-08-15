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Bu haber 15 Ağustos 2019 15:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Sayısal Lotoda Dikkat Çeken Rakamlar! Bu İşte Bir İş Var!

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyun çekilişi şüphe uyandırdı. Yapılan son çekilişin rakamları art arda gelince bu ihtimalin çok zor olduğunu düşünen vatandaşlar bir hile olabileceği ihtimalinde durdu.

​Sayısal Lotoda Dikkat Çeken Rakamlar! Bu İşte Bir İş Var!

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1244. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 1, 34, 35, 36, 37 ve 38 olarak belirlendi. 



 

Arka Arkaya Gelen Sayılar Şüphe Oluşturdu

Çekiliş sonucunda 5 şanslı sayının da arka arkaya gelen sayılardan oluşması 'süphe' uyandırdı. Twitter'da çok sayıda kullanıcı bu durumun gerçekleşme ihtimalinin çok zor olduğuna vurgu yaparak çekilişle ilgili 'süpheli' yorumunda bulundu.





Editör: Bahar Yüksel
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​Sayısal Lotoda Dikkat Çeken Rakamlar! Bu İşte Bir İş Var!
​Sayısal Lotoda Dikkat Çeken Rakamlar! Bu İşte Bir İş Var!
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyun çekilişi şüphe uyandırdı. Yapılan son çekilişin rakamları art arda gelince bu ihtimalin çok zor olduğunu düşünen vatandaşlar bir hile olabileceği ihtimalinde durdu.
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