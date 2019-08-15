​Sayısal Lotoda Dikkat Çeken Rakamlar! Bu İşte Bir İş Var!

Arka Arkaya Gelen Sayılar Şüphe Oluşturdu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1244. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 1, 34, 35, 36, 37 ve 38 olarak belirlendi.Çekiliş sonucunda 5 şanslı sayının da arka arkaya gelen sayılardan oluşması 'süphe' uyandırdı. Twitter'da çok sayıda kullanıcı bu durumun gerçekleşme ihtimalinin çok zor olduğuna vurgu yaparak çekilişle ilgili 'süpheli' yorumunda bulundu.Editör: Bahar Yüksel