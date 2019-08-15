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Bu haber 15 Ağustos 2019 12:58:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakanlıktan Ak Partili Ceylanpınar Belediyesine Suç Duyurusu, Müfettişler Her şeyi Raporladı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendi. Belediyenin Eski Başkan Menderes Atilla dönemini denetleyen müfettişler savcılığa suç duyurusunda bulundu.

​Bakanlıktan Ak Partili Ceylanpınar Belediyesine Suç Duyurusu, Müfettişler Her şeyi Raporladı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’nın sınırdaki ilçesi Ceylanpınar’da belediyeyi denetledi. AKP’li Menderes Atilla’nın 5 yıllık icraatını gören müfettişler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda alınmış gibi görünüp ortada olmayan malzemeye, alınmayan benzine milyonlar ödendiği belirtildi.


 

Atilla, Yardım Malzemelerini Bile Kendi Satın Almış Gibi Göstermiş 

SÖZCÜ’nün haberine göre; AKP'li Ceylanpınar Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'ne kadar olan 5 yıllık dönemini inceleyen 2019 tarihli İçişleri Bakanlığı raporuna ulaştı. Raporda, alınmamış malzemelere milyonlarca lira ödendiği, sahte imzalarla belediyeye mal alınmış gibi gösterildiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardım için gönderdiği park malzemelerini dahi kendileri satın almış gibi fatura düzenlendiği ortaya çıktı.




 

Atılan Bütün İmzalar Sahte

Müfettişler, alınmış gibi gösterilen 1.2 milyon liralık ve 25 kalemlik malzemeyle ilgili tespitinde ise “Atılan bütün imzalar sahte” notu düştü. 5.9 milyon liraya alındığı belirtilen benzinin de hiç alınmadığı vurgulandı. Müfettişler, bir önceki AKP'li yönetim dönemini kapsayan iddialar hakkında savcılığa suç duyurusu yaptı.
İşte, SÖZCÜ'nün ulaştığı ve yerel Biha Ajansı'na da konu olan rapordaki parmak ısırtan vurgundan bazı örnekler:
SÖZCÜ’nün edindiği raporda öne çıkan bazı vurgunlar şu şekilde;




 

1 Milyondan Fazla Usulsüz Ödeme

– Bazı taşınır malzemelerin alındığı halde belediyeye hiç gelmediği, faturaların gerçeği yansıtmadığı, ödeme belgelerinde bulunan “tüm imzaların sahte olduğu” ve belediye bütçesinden 1 milyon 232 bin 983 TL fazla ve usulsüz ödemede bulunulduğu anlaşılmıştır.

– Kültür Evleri'ne alınan demirbaş malzemeler bizzat sayılarak ödeme belgeleri ile karşılaştırılmış, 291 bin 780 TL'lik eksik malzeme olduğu tespit edilmiştir.

– 229 bin 229 TL'lik araç lastiğin bedelinin ödendiği ancak belediyeye teslim edilmediği ortaya çıkmıştır.





 

5 Adet Çöp Kovası 634 Bin TL

– 405 bin 330 TL'lik bitki ve fidan alınımı, 76 bin 700 TL'lik Mega Oyun Grubu ile 5 adet çöp kovası gibi malzemelere toplam 634 bin 545 TL'ye alındığı gösterilmiştir, ancak gerçekte alınmadığı ve belgelerdeki imzaların sahte olduğu tespit edilmiştir. Malzemeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği anlaşılmıştır.

– 128 bin 719 TL bedelli faturada yazılı bulunan malzemelerin belediyeye hiç gelmediği, ödeme emri üzerinde düzenleyen ve harcama yetkilisi bölümündeki imzaların sahte olduğu tespit edilmiştir.




 

Benzine 6 Milyon Lira Ödenmiş

– Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce protokol ile park yapımı için Ceylanpınar Belediyesi'ne gönderilen malzemelerin kullanıldığı, hak edişlerden idare malı malzemelerin düşülmediği ve bu suretle yükleniciye toplam 1 milyon 464 bin 65 TL fazla ve usulsüz ödemede bulunulmuştur.

– Belediye akaryakıt ihtiyacı için, ihale komisyonu kararı ile 24 ay vadeli 2 milyon litre motorin alımı ve 15 ay süreli 1.5 milyon litre motorin alım ihalesi yaptığı, incelemede 5 milyon 967 bin TL bedelli akaryakıtın gerçekte alınmadığı halde alınmış gibi gösterildiği anlaşılmıştır.



Editör: Bahar Yüksel
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