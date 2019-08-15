Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 15 Ağustos 2019 08:17:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arısında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

​Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga, Halfeti ilçesine bağlı Bozyazı Mahallesi'nde meydana geldi. 

 

Şanlıurfa’da Arazi Kavgasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan Ali G., Elif G., Hatun B., Sait B., Hasan B., Müslüm C., Cengiz C., Fikriye Y. ve Müslüm C., 112 acil servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Elif G., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçleri hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Havaya Ateş Açan 4 Kişiden 3’ü Yakalandı!
​Şanlıurfa’da Havaya Ateş Açan 4 Kişiden 3’ü Yakalandı!
Şanlıurfa'da ellerinde av tüfekleri ile rastgele ateş açan 3 kişi, kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı.
​Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
​Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arısında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı
Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı
Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı
Büyükşehir Belediyesi Urfalı’ları Sevmiyor mu?
Büyükşehir Belediyesi Urfalı’ları Sevmiyor mu?
Birçok Belediye İndirim Yaptı / Urfa’dan Ses Seda Yok
Red bull’dan Halfeti’nin Tanıtımına Önemli Katkı.
Red bull’dan Halfeti’nin Tanıtımına Önemli Katkı.
Halfeti Belediyesi’nin Desteğiyle Freerun’un En İyisi Titarenko İlçede Şov Yaptı.
​Dünyaca ünlü sporcu Titarenko’dan Halfeti’de akrobasi şovu
​Dünyaca ünlü sporcu Titarenko’dan Halfeti’de akrobasi şovu
Son yılların en dikkat çeken sporlarından freerun sporunun dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri olan Alexander Titarenko, bu kez Halfeti’de nefesleri kesti. Ukraynalı sporcu, büyük bölümü sular altında kalan Türkiye’nin tarihi cenneti Halfeti’de evlerin çatılarından ve binaların arasından atletik hareketlerle geçti.
​Şanlıurfa’da Kavşak Çalışması Alanında Otomobil Devrildi! 3 Yaralı
​Şanlıurfa’da Kavşak Çalışması Alanında Otomobil Devrildi! 3 Yaralı
Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
​Eyyübiye'de Belediye İlaçlaması Sonrası Zehirlenme!
​Eyyübiye'de Belediye İlaçlaması Sonrası Zehirlenme!
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 11 kişi, çeşitli şikâyetlerle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde vatandaşların zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenmeye sebep olarak da Eyyübiye Belediyesinin bölgede yaptığı ilaçlama çalışmalarının neden olduğu iddia edilirken, durumu değerlendiren vatandaşlar “Eyyübiye Belediyesi haşereleri öldüremedi, Eyyübiye halkını zehirledi” yorumunda bulundu.
​Kızılay, Şanlıurfa’da Suriyelilere Koyun Hibe Etti
​Kızılay, Şanlıurfa’da Suriyelilere Koyun Hibe Etti
Türk Kızılayı Şanlıurfa Toplum Merkezi, 2 Suriyeli aileye 10'ar koyun desteğinde bulundu.
​Aylardır Bekleniyordu! Mirkelam’dan Bireciklilere Müjde Yakında Açılıyor
​Aylardır Bekleniyordu! Mirkelam’dan Bireciklilere Müjde Yakında Açılıyor
Yaklaşık 4 ay önce heyelan meydana gelmesi sonucu kapanan Birecik Halfeti karayolunda düzeltme çalışmalara başlandı. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ın da talimatı ile Kelaynak Sahil Yolunda meydana gelen heyelan bölgesinde zemin etüt çalışmaları yapılıyor.
​Bahçeli’den Şanlıurfa’ya Gelen Amerikan Askerleri Açıklaması
​Bahçeli’den Şanlıurfa’ya Gelen Amerikan Askerleri Açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programında 90 Amerika askerinin Türkiye'ye gelişini değerlendirerek, "Türkiye'de güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika'yı ikna ederek, biraz tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir" dedi.
Şanlıurfa’da Komşu Aileler Arasında Kavga: 5 Yaralı
Şanlıurfa’da Komşu Aileler Arasında Kavga: 5 Yaralı
Şanlıurfa’da komşu iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa'da Dokuzuncu Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa'da Dokuzuncu Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
​Husumetli Olduğu Arkadaşına kurşun yağdırdı
​Husumetli Olduğu Arkadaşına kurşun yağdırdı
​Şanlıurfa’da Havaya Ateş Açan 4 Kişiden 3’ü Yakalandı!
​Şanlıurfa’da Havaya Ateş Açan 4 Kişiden 3’ü Yakalandı!
​Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
​Şanlıurfa’da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:04
Güneş
05:34
Öğle
12:35
İkindi
16:19
Akşam
19:25
Yatsı
20:49
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿