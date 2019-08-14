Şanlıurfa İpekyol Caddesinde Sıcak Saatler yaşanıyor!
İpekyol Şanmar civarı yaklaşık 200 polis; Yunus ekipleri ve zırhlı araçlar görüldü.
Suriyeli 4 kişinin etrafa pompalı tüfekle ateş açarak kaçtıkları iddia ediliyor.
Polisler Vatandaşları Uzaklaştırdı2 kişiyi gözaltına aldılar; Suriyeli olup olmadıkları henüz kesin değil. İddiaya göre Terör de deniliyor.
3 sokağın etrafı sarılmış durumda; olay yerine 3-4 tane ambulans da gelip gidiyor!
Olayla ilgili inceleme devam ediyor!
Editör: Ahmet Şen
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