Polisler Vatandaşları Uzaklaştırdı

Şanlıurfa İpekyol Caddesinde Sıcak Saatler yaşanıyor!İpekyol Şanmar civarı yaklaşık 200 polis; Yunus ekipleri ve zırhlı araçlar görüldü.Suriyeli 4 kişinin etrafa pompalı tüfekle ateş açarak kaçtıkları iddia ediliyor.2 kişiyi gözaltına aldılar; Suriyeli olup olmadıkları henüz kesin değil. İddiaya göre Terör de deniliyor.3 sokağın etrafı sarılmış durumda; olay yerine 3-4 tane ambulans da gelip gidiyor!Olayla ilgili inceleme devam ediyor!Editör: Ahmet Şen