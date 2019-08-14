​Kardeşini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Kardeşini Pompalı Tüfekle ÖldürdüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi, hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, Alaplı ilçesine bağlı Aşagıdağ köyünde meydana geldi. 38 yaşındaki Gökhan Y., kardeşi Volkan Y.‘yi (37) henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı pompalı tüfekle birkaç kez ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Volkan Y., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Volkan Y., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren ağabey Gökhan V. ise evde jandarma tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.Editör: Ahmet Şen