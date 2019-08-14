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Bu haber 14 Ağustos 2019 16:29:24 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı

Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı

Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı

Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı

Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir.

Bayramlar, insanlar arasındaki sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, arada birliklerinde olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Rabbim bayramınızı hayırlı ve mübarek etsin, huzurlu ve bereketli bir bayram nasip etsin.

Kurban bayramını kutlar, hayırlara vesileğimiz dilerim. Kurban bayramınız kutlu olsun.

Saygılarımla 

Emrah Kaya 

Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı


Editör: Ahmet Şen

 
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Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı
Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı
Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı
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