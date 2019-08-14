Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram Mesajı

Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Emrah Kaya'dan Bayram MesajıBayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir.Bayramlar, insanlar arasındaki sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, arada birliklerinde olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Rabbim bayramınızı hayırlı ve mübarek etsin, huzurlu ve bereketli bir bayram nasip etsin.Kurban bayramını kutlar, hayırlara vesileğimiz dilerim. Kurban bayramınız kutlu olsun.SaygılarımlaEmrah KayaCeylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi BaşkanıEditör: Ahmet Şen