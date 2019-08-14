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Bu haber 14 Ağustos 2019 14:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Otomobil Şarampole Yuvarlandı / 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle uçuruma yuvalanan otomobilde bulunun 3 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Yuvarlandı / 3 Kişi Yaralandı

Otomobil şarampole yuvarlandı / 3 Kişi Yaralandı


Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle uçuruma yuvalanan otomobilde bulunun 3 kişi yaralandı. 

Kaza, Kahta-Siverek Karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana gelir. Kahta istikametinden Siverek istikametine giden Osman Tatar, yönetimindeki 63 NR 262 plakalı otomobil Kahta Çayı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Osman Tatar ile otomobilde bulunan Necibe Tatar, Medine Tatar yaralandı. 



 

Yaralıların Durumunun İyi Olduğu İfade edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk yaptıkları müdahalenin ardından yaralıları Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu iyi olduğu belirtildi. 


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Otomobil Şarampole Yuvarlandı / 3 Kişi Yaralandı
Otomobil Şarampole Yuvarlandı / 3 Kişi Yaralandı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle uçuruma yuvalanan otomobilde bulunun 3 kişi yaralandı.
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