Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Ağustos 2019 12:21:16 Tarihinde eklenmiştir.

Muharrem İnce’den Mikrofonu Açık Kalan Türk-İş Başkanı Atalay’a Çağrı

Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, iktidarın düşük zam teklifini kabul etmesini “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” sözleriyle itiraf etti. CHP’li Muharrem İnce duruma tepki göstererek Atalay’a istifa çağrısında bulundu.

Muharrem İnce’den Mikrofonu Açık Kalan Türk-İş Başkanı Atalay’a Çağrı

Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, iktidarın düşük zam teklifini kabul etmesini “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” sözleriyle itiraf etti. CHP’li Muharrem İnce duruma tepki göstererek Atalay’a istifa çağrısında bulundu.



 

Uzasa İşi Karıştıracağız. En azından kapattım

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasındaki konuşmalar açık kalan mikrofona yansıdı. Atalay iktidarın düşük zam teklifini kabul etmesini “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” sözleriyle açıkladı.


 

İktidarın Teklifinin Türk-İş’in Talebinin Çok Altında Olduğu Halde Atalay Aarafından Anlaşmaya İmza Atmıştı

İnce sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İstifa çağrısında bulunarak, “Açık kalan mikrofonda “Uzasa işi karıştıracaktık, böyle kapattık iyi oldu” itirafında bulunan, işçinin alınterini, emeğini, çocuklarının geleceğini Saray’a satan Türk-İş Başkanı koltukta bir gün dahi oturmamalı ve gitmeden işçiyi enflasyona ezdiren o sözleşmeyi yırtıp atmalıdır” ifadelerini kullandı.


İktidarın teklifinin Türk-İş’in talebinin çok altında olduğu halde Atalay tarafından anlaşmaya imza atmıştı.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Muharrem İnce’den Mikrofonu Açık Kalan Türk-İş Başkanı Atalay’a Çağrı
Muharrem İnce’den Mikrofonu Açık Kalan Türk-İş Başkanı Atalay’a Çağrı
Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, iktidarın düşük zam teklifini kabul etmesini “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” sözleriyle itiraf etti. CHP’li Muharrem İnce duruma tepki göstererek Atalay’a istifa çağrısında bulundu.
​Mirkelam, Bayram Süresi Boyunca Tüm Halka Ücretsiz Yaptı
​Mirkelam, Bayram Süresi Boyunca Tüm Halka Ücretsiz Yaptı
Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, bayram süresi boyunca tekne turlarının tüm halka ücretsiz olduğunu duyurdu.
​Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Partileri İçin Düzelenen Anket
​Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Partileri İçin Düzelenen Anket
Meclis kulislerinde konuşulan bir ankete göre, iki yeni partinin de kurulması durumunda Ali Babacan’ın yüzde 8, Ahmet Davutoğlu’nun yüzde 3 civarında oy alacağı ön görülüyor.
Bakan Akar: “Gücümüzü, Kuvvetimizi Kimse Test Etmesin”
Bakan Akar: “Gücümüzü, Kuvvetimizi Kimse Test Etmesin”
Bakan Hulusi Akar ve beraberinde komutanlar Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle inerek durum hakkında bilgi aldı. Akar burada yaptığı açıklamada, “Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin” dedi.
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Hayata Veda Etti
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Hayata Veda Etti
​Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray’ı Tebrik Etti
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray’ı Tebrik Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti.
Türkiye Uzay Ajansı’nın Yönetim Kadrosu Bugün Belli Oldu
Türkiye Uzay Ajansı’nın Yönetim Kadrosu Bugün Belli Oldu
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazate’de yayımlandı.
​Truva Atı’nın Kazdağı Köknarından Yapıldığını Biliyor muydunuz
​Truva Atı’nın Kazdağı Köknarından Yapıldığını Biliyor muydunuz
Çanakkale'nin simgesi olan Truva Atı’nın da bu ağaçtan yapıldığı belirtildi.
​Fırat’ın Doğusu için Takvim Kısaldı
​Fırat’ın Doğusu için Takvim Kısaldı
AK Parti Sözcüsü Çelik :"Fırat'ın doğusu için takvimin kısaldığını söylemeliyim" dedi
​Emekleri Yasalara Takılanlar (EYTADER) Derneği Atağa Geçti
​Emekleri Yasalara Takılanlar (EYTADER) Derneği Atağa Geçti
Ülkemizde 1999 yılında çıkan 4447 sayılı yasa ile emekli olma hakkından mahrum olan milyonlarca mağdur EYTADER çatısı altında birleşti.
​Adıyaman’da Garip Bir Seçim
​Adıyaman’da Garip Bir Seçim
Adıyaman Suvarlı’da, İyi Partili Mikail Ağır’ın mazbatası AKP’lilerin itirazı üzerine iptal edildiği için bugün tekrar seçim yapıldı.
​Sigara Zammına Yenisi Eklendi
​Sigara Zammına Yenisi Eklendi
Önceki günlerde sigaraya yapılan zama Parliament, Marlboro, Lark gibi ürünleri çıkaran Philip Morris de gecikmedi
​DEAŞ Operasyonu / 3 Kişi Gözaltına Alındı
​DEAŞ Operasyonu / 3 Kişi Gözaltına Alındı
Muharrem İnce’den Mikrofonu Açık Kalan Türk-İş Başkanı Atalay’a Çağrı
Muharrem İnce’den Mikrofonu Açık Kalan Türk-İş Başkanı Atalay’a Çağrı
Büyükşehir Belediyesi Urfalı’ları Sevmiyor mu?
Büyükşehir Belediyesi Urfalı’ları Sevmiyor mu?
% 92 Engelli Olan Beyin Hasarlı Gazimiz Ömür Karaman’ı Darp Ettiler.
% 92 Engelli Olan Beyin Hasarlı Gazimiz Ömür Karaman’ı Darp Ettiler.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:33
Öğle
12:35
İkindi
16:20
Akşam
19:26
Yatsı
20:50
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿