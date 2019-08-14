Muharrem İnce’den Mikrofonu Açık Kalan Türk-İş Başkanı Atalay’a Çağrı

Uzasa İşi Karıştıracağız. En azından kapattım

İktidarın Teklifinin Türk-İş’in Talebinin Çok Altında Olduğu Halde Atalay Aarafından Anlaşmaya İmza Atmıştı

Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, iktidarın düşük zam teklifini kabul etmesini “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” sözleriyle itiraf etti. CHP’li Muharrem İnce duruma tepki göstererek Atalay’a istifa çağrısında bulundu.Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasındaki konuşmalar açık kalan mikrofona yansıdı. Atalay iktidarın düşük zam teklifini kabul etmesini “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” sözleriyle açıkladı.İnce sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İstifa çağrısında bulunarak, “Açık kalan mikrofonda “Uzasa işi karıştıracaktık, böyle kapattık iyi oldu” itirafında bulunan, işçinin alınterini, emeğini, çocuklarının geleceğini Saray’a satan Türk-İş Başkanı koltukta bir gün dahi oturmamalı ve gitmeden işçiyi enflasyona ezdiren o sözleşmeyi yırtıp atmalıdır” ifadelerini kullandı.İktidarın teklifinin Türk-İş’in talebinin çok altında olduğu halde Atalay tarafından anlaşmaya imza atmıştı.Editör: Ahmet Şen