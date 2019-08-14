Büyükşehir Belediyesi Urfalı’ları Sevmiyor mu?

Kimler mi İndirim Yaptı / İşte İndirim Yapan Belediyelerden Bazıları

Öğrenciye Suda Yüzde 50 İndirim

İmamoğlu’nun 19 Günlük Karnesi: Öğrencilere İndirim, Suya İndirim, Bayramlarda Ücretsiz Seyahat

Bornova’da İndirim

Dost Kart İmkanları

Birçok Belediye İndirim Yaptı / Urfa’dan Ses Seda YokSiyasi platformda CHP’yi beğenmeyen ve her fırsatta eleştiren Ak Partili Belediyeler konu indirim olunca neden CHP’li Belediyelere fark atarak öne geçmiyor. Neden kendisine teveccüh eden ve her fırsatta destek verip sandıkta gerekeni yapan seçmenlerine CHP’li belediye başkanların yaptığı bazı olumlu icraatlardan geri duruyorlar. Sosyal ve görsel medyada muhalif bir partinin seçildiği bölgelerde yaptığı bu icraatleri gören ve duyan Ak Parti seçmeni: “acaba bizim belediye başkanlarımız bizi sevmiyor mu?!” diye düşünmezler mi?Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da öğrenim gören öğrencilere müjde verdi. Yavaş, öğrenci evlerinde kullanılan suyun yüzde 50 indirimle fiyatlandırılacağını açıkladı.Başkan Yavaş, "ASKİ Genel Müdürlüğünce 'öğrenci evleri' abone tipinin su ve atık su tarife bedelinin konutlara uygulanan bedelin yüzde 50 oranında indirimli olarak uygulanmasına" ilişkin Başkanlık yazısını Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdı.Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen karar ile birlikte su faturaları yarı yarıya düşecek olan öğrenciler, belirli şartlar kapsamında bu indirimden yararlanacak.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 günlük kısa görev süresi içinde verdiği talimatlar İstanbul’a rahat bir nefes aldırdı. Aylık öğrenci kartı ücreti 85 TL’den 40 TL’ye indirildi, su fiyatlarına yüzde 46’ya varan oranda indirim yapıldı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz yapıldı. İBB binasına T.C tabelası ve Atatürk fotoğrafları asıldı.Bornova Belediyesi, üniversite öğrencilerine pek çok olanak sunan Dost Kart’ın kayıtlarını Ege Üniversitesi Kampüsü’nde kurduğu stantta yapmaya başladı. Üniversiteye gelen öğrencilere ve ailelerine belediyenin sunduğu imkanların anlatıldığı stantta isteyen öğrenciler form doldurarak kayıt oluyor. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da standa giderek Dost Kart ve Gençlik Merkezi hakkında gençlere bilgi verdi.Bornova Belediyesi’nin ilçeye gelen üniversite öğrencileri için 2014 yılında hayata geçirdiği Dost Kart uygulaması büyük ilgi görüyor. Bu güne kadar binlerce öğrencinin yararlandığı uygulamayı Bornova’ya yeni gelen öğrencilere tanıtmak için de Ege Üniversitesi içinde stant açıldı. Stantta okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere ve ailelerine Dost Kart ve Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi’in sağladığı olanaklar anlatılarak kayıtlar alınıyor.Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da Ege Üniversitesi Kampüsü’ndeki standa giderek öğrenciler ve aileleri ile biraraya geldi. Bornova’nın bir üniversite kenti olduğunu hatırlatan Başkan Atila, “Burada kurduğumuz stantla kentimize gelen üniversite öğrencilerine hem ‘hoşgeldiniz’ diyoruz, hem de belediyemizin onlar için sağladığı olanaklarını anlatıyoruz” dedi.Dost Kart Projesi kapsamında esnaflarla işbirliği yapan Bornova Belediyesi öğrencilere indirimli alışveriş yapma olanağı sunuyor. ‘Dostkart’ ambleminin olduğu işyerlerinde yüzde 10’dan yüzde 50’ye kadar indirim sağlanıyor. Ayrıca Dost Kart sahibi öğrenciler, Büyük Park içerisindeki Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi’nin tüm olanaklarından ücretsiz yararlanıyor. Haftanın 6 günü açık olan merkezde gençler ücretsiz olarak yemek yiyip, çayını, kahvesini ve soğuk içeceklerini içerken, internetten, kütüphane’den ve Merkez’in çamaşırhanesinden de yararlanıyor.Editör: Ahmet Şen