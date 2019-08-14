% 92 Engelli Olan Beyin Hasarlı Gazimiz Ömür Karaman’ı Darp Ettiler.Bursa Gemlikde Belediyeye ait Kumsaz Adlı kafede % 92 Engelli Olan Beyin Hasarlı Gazimiz Ömür Karamanı işletme sahipleri ve çalışanları darp etmişlerdir. Gazimiz Kendisini Tam ifade edemiyor, Kafasından Mermi yediği için, Gazimize yapılan saygısızlığı kınayarak, bu terbiyesizliği yapanları da lanetliyoruz.Bursa Büyükşehir Belediyesi bu işletmeye ne gerekiyorsa yapacağına inancımız tamdır. Bursa halkının da Gazinize sahip çıkacağına eminiz. Emniyet güçlerimiz, Cumhuriyet savcılığımız ve Türk Milleti olayın takipçisi olacaktır.Gazimize geçmiş olsun diyoruz.Editör: Ahmet Şen