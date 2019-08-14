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Bu haber 14 Ağustos 2019 10:30:20 Tarihinde eklenmiştir.

Yemekhanede Ölü Bulunan Kadının Hayatı Dram Çıktı

Bir hastanenin yemekhanesinde ölü bulunan kadının, 20 yıldır sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı

Yemekhanede Ölü Bulunan Kadının Hayatı Dram Çıktı

Bir hastanenin yemekhanesinde ölü bulunan kadının, 20 yıldır sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı 



 

20 Yıldır Kimse Sahip Çıkmadığı İçin Sokaklarda Yaşadığı Ortaya Çıktı

Adana'da özel bir hastanenin kullanılmayan yemekhanesinde ölü bulunan 38 yaşındaki kadının 20 yıldır kimse sahip çıkmadığı için sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı. 

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Ağustos Salı günü Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin kullanılmayan yemekhanesine giren hastane çalışanları yerde hareketsiz halde yatan bir kadını gördü. Çalışanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini saptadı. 


 

20 Yıldır Sokaklarda Kaldı 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadını ve ölüm şeklini araştırmaya başladı. Polis kısa sürede kadının isminin Hatice Kırtay (38) olduğunu ve 20 yıldır sokaklarda yaşadığını belirledi. 


Yapılan ön otopside ve olay yeri incelemesinde kadının ölümünde herhangi bir kesici, delici ve ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 


 

5 Ay Önceki Görüntüleri Çıktı 

Bu arada, genç kadının 20 yıl önce evlenip ayrıldığı bu nedenle kimse sahip çıkmayınca sokaklarda yaşadığı belirtildi. Genç kadının 20 yıldır hastane bahçelerinde ve ATM kulübelerinde yatıp kalktığı öğrenildi. Geçtiğimiz mart ayında da gece düşüp burnunu ve kafasını kaldırım taşına vurduğu için yaralandığı bu nedenle ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine getirildiği burada tedavi edildiği ve basın mensupları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Burada Kırtay'ın gözyaşları içinde, "Kimseden yardım istemiyorum" dediği görüldü. Kırtay'ı muayene eden doktor ise Kırtay'ın zaman zaman ambulans tarafından hastaneye getirildiğini ancak tedavisi tamamlanmadan hastaneden kaçtığını, hastane bahçesinde kaldığını söyledi. 



Editör:  Ahmet Şen
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