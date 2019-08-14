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Bu haber 14 Ağustos 2019 09:24:00 Tarihinde eklenmiştir.

Red bull’dan Halfeti’nin Tanıtımına Önemli Katkı.

Halfeti Belediyesi’nin Desteğiyle Freerun’un En İyisi Titarenko İlçede Şov Yaptı.

Red bull’dan Halfeti’nin Tanıtımına Önemli Katkı.

Red bull’dan Halfeti’nin Tanıtımına Önemli Katkı.


Halfeti Belediyesi’nin Desteğiyle Freerun’un En İyisi Titarenko İlçede Şov Yaptı.


Freerun’ın en iyisi Titarenko'dan saklı cennet Halfeti'de şov. 

Halfeti Belediyesinin Red Bull’un çekimlerine verdiği destekle ilçenin tanıtımına önemli bir katkı sağlandı.


 

Halfeti’de Muhteşem Performans.

Son yılların en dikkat çeken sporlarından freerun sporunun dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Alexander Titarenko, bu kez Halfeti’de nefesleri kesti. Ukraynalı sporcu, büyük bölümü sular altında kalan, ‘’Citta Slow’’ (Sakin Şehir) ünvanına sahip olan Türkiye’nin saklı cenneti Halfeti’de evlerin çatılarından ve binaların arasından atletik hareketlerle geçerek olağanüstü görüntüler yaratan bir performansa imza attı.



 

Unutulmaz Anlar Yaşandı.

Şanlıurfa’nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ‘Saklı Cenneti’ Halfeti, tüm doğal güzelliğiyle muhteşem bir performansa ev sahipliği yaptı. Son yılların yükselen sporlarından freerun sporunun dünyadaki en iyilerinden Red Bull sporcusu Alexander Titarenko, doğal güzelliği ve büyük bölümü sular altında kalan Türkiye’nin tarihi cenneti Halfeti’de boş evlerin çatılarından ve binaların arasından akrobatik hareketlerle geçerek unutulmaz bir performans sergiledi.



 

Minareden Sulara Atladı.

2017 yılında gerçekleştirilen Red Bull Art of Motion’da şampiyon olduktan sonra adını tüm dünyaya duyuran, bu sene ise FIG Parkur Dünya Kupası’nda Fransa’da üçüncü olan Ukraynalı sporcu Titarenko, Halfeti’nin su üstünde kalan kısmı kadar su altında kalan olağanüstü güzelliğini de performansına ekledi. Titarenko, adrenalin dolu atlayışları ve cesur geçişleriyle olağanüstü görüntüler oluşturan serisini Halfeti’nin simgesi olan minareden sulara atlayarak tamamladı.


 

‘Halfeti Bana İlham Verdi’

Halfeti’nin muhteşem atmosferinden çok etkilendiğini dile getiren Red Bull sporcusu Alenxander Titarenko, “Freerun sporcuları sanatçılar gibidir. Şehrin atmosferini hissederek ve doğasının bir parçası olarak, performansımız o şehrin kimliğini yansıtır. Benim de amacım Halfeti’de bunu gerçekleştirmekti. Halfeti’nin benzersiz tarihi dokusuna hayran kaldım ve bu bana ilham verdi. Umarım yine bir gün burda performans gösterme şansım olur” ifadelerini kullandı.


 

‘Tanıtıma Önemli Katkı’’

Konuyla ilgili açıklama yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ise ‘’Halfeti ilçemizin tanıtımı ve turizminin gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Turizm alanında yaptığımız düzenlemeler ile Halfeti ilçemizde rekor ziyaretçi sayılarını yaşıyoruz. Son olarak tanıtımımıza katkı noktasında Red Bull’un dünyaca ünlü sporcusu Titarenko’nun yaptığı şova destek verdik. İlçemizin tanıtımına önemli bir katkı sağlanmış oldu’’ dedi.


Editör: Ahmet Şen
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Red bull’dan Halfeti’nin Tanıtımına Önemli Katkı.
Red bull’dan Halfeti’nin Tanıtımına Önemli Katkı.
Halfeti Belediyesi’nin Desteğiyle Freerun’un En İyisi Titarenko İlçede Şov Yaptı.
​Dünyaca ünlü sporcu Titarenko’dan Halfeti’de akrobasi şovu
​Dünyaca ünlü sporcu Titarenko’dan Halfeti’de akrobasi şovu
Son yılların en dikkat çeken sporlarından freerun sporunun dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri olan Alexander Titarenko, bu kez Halfeti’de nefesleri kesti. Ukraynalı sporcu, büyük bölümü sular altında kalan Türkiye’nin tarihi cenneti Halfeti’de evlerin çatılarından ve binaların arasından atletik hareketlerle geçti.
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