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Ö-HABER
Dünyaca ünlü sporcu Titarenko’dan Halfeti’de akrobasi şovu
Şanlıurfa’da Kavşak Çalışması Alanında Otomobil Devrildi! 3 Yaralı
Eyyübiye'de Belediye İlaçlaması Sonrası Zehirlenme!
Kızılay, Şanlıurfa’da Suriyelilere Koyun Hibe Etti
Aylardır Bekleniyordu! Mirkelam’dan Bireciklilere Müjde Yakında Açılıyor
Bahçeli’den Şanlıurfa’ya Gelen Amerikan Askerleri Açıklaması
Dünya
Camide Ateş Açan Saldırgan Yakalandı
Türkiye ile Suriye Bir Araya Gelirse Amerika Kaçar
Suriye Ordusu Hama’ya Hava Saldırısı Düzenledi: 4 Ölü
Obama'ya Bomba Gönderen Kişiye 20 Yıl Hapis Cezası
İdlib’de Ölü Sayısı 50’ye Yükseldi
Kuzey Irak'ta Türklere Saldırı! Bir Diplomat Şehit Oldu
Yurt
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Hayata Veda Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray’ı Tebrik Etti
Türkiye Uzay Ajansı’nın Yönetim Kadrosu Bugün Belli Oldu
Truva Atı’nın Kazdağı Köknarından Yapıldığını Biliyor muydunuz
Fırat’ın Doğusu için Takvim Kısaldı
Emekleri Yasalara Takılanlar (EYTADER) Derneği Atağa Geçti
Güncel
Yürekleri Ağza Getiren Görüntü,Küçük Çocuğun Balkonda Ölümüne Oyunu
Urfa’da Karayollarına Ait Kamyon Yanarak Kül Oldu
Teröristlerin kaçırdığı Uzman Çavuş Polat'ın naaşına ulaşıldı! Gaziantep'e Getirilecek
Şanlıurfa’da Yangın! İlk Müdahale Askerlerden Geldi
Şanlıurfa’da sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
Çiftlik Bank Sanıkları Yarın Hakim Karşısına Çıkıyor
Asayiş
2 Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 14 Yaralı
400 Kişi Kurban Keserken Hastanelik Oldu
Rusya’dan Google’a Uyarı
Şırnak'ta Şehit Olan Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
İsrail’den Mescidi Aksa’ya Saldırı : 37 yaralı
Ekonomi
Çin'den Dolayı Borsalar Dünyada Düşüşe Geçti
Çuvalını Tarlada 5 Liraya Aldıkları Yeşil Soğanı, Şanlıurfa’da 100 Liraya Satıyorlar
Gittikçe Azalıyor! Şanlıurfa 3. Sırada
Erdoğan Müjdeyi Verdi,Ucuz Ürünü Satmaya Başladık. Sırada Temizlik Malzemeleri Var
Vali Erin Uyardı, Cezası 45 Bin TL
Başkan Peltek, Asgari Ücret İşveren Desteği Uzatılsın
Teknoloji
Facebook Çöktü! Facebook’a Neden Girilemiyor?
Whatsapp’ta Bunu Sakın Yapmayın!
Casus Yazılım, Konuşmalarınızı Kaydediyor
Telefonu Yavaşlayanlar Dikkat, Dolandırılıyor Olabilirsiniz
Başkan Peltek'ten,Üniversiteye Destek...
Whatsapp'ı artık herkes kullanamayacak! Sınır geliyor...
Spor
Şanlıurfasporlu Futbolculardan Mehmet Yılmaz’a İstifa Çağrısı
Şanlıurfasporlu Futbolcular, Mehmet Yılmaz’ın Karşılıksız Çekine Karşılık Verdi
Mehmet kuş: Urfaspor’un 80 Milyon Borcu Hakkında Fikir Alışverişinde Bulunduk
Şanlıurfaspor’da Personel Topyekûn İş Bıraktı
Şanlıurfaspor’da Futbolcular, Kampı Terk Ediyor
TFF 2. Lig Kuraları Çekildi! Şanlıurfaspor'un Mücadele Edeceği Grup Belli Oldu
Sağlık
Doktorlar Siverek’te Muayene Etti! 7 Yaşındaki Kızın Erkek Olduğu Ortaya Çıktı
Urfa’da Sağlık Sorunlarının Görüşüldüğü Toplantıya Sektör Temsilcilerinden Tepki
Şanlıurfa'da Yaşaran Göze Kansız Ağrısız Ameliyat
Şanlıurfa’da Farkındalık Paneli