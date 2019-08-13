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Bu haber 13 Ağustos 2019 20:00:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Evlatlık Olduğunu Öğrenince Üvey Annesini Öldürüp Ardından Kendi Kafasına Sıktı

Bir şahıs, evlatlık olduğunu öğrenince üvey annesini tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti.

​Evlatlık Olduğunu Öğrenince Üvey Annesini Öldürüp Ardından Kendi Kafasına Sıktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana gelen olayda kavga seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.E.D. (33) ve İ.D.'yi (63) silahla başlarından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından M.E.D.'nin önce İ.D.'yi öldürdüğü daha sonra intihar ettiği belirlendi. M.E.D. evlatlık olduğunu, annesi olarak bildiği İ.D.'nin ise aslında yengesi olduğunu öğrendikten sonra cinnet geçirdiği iddia edildi. 




 

"Ne olur ablamla ben de gideyim, son kez yanında olayım" 

Öte yandan acı haberi alan yakınları da olayın meydana geldiği eve akın etti. Ölen şahısların bazı yakınları cenazelerin evden çıkarılışı sırasında sinir krizi geçirdi. M.E.D. ve İ.D.'nin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 






Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Evlatlık Olduğunu Öğrenince Üvey Annesini Öldürüp Ardından Kendi Kafasına Sıktı
​Evlatlık Olduğunu Öğrenince Üvey Annesini Öldürüp Ardından Kendi Kafasına Sıktı
Bir şahıs, evlatlık olduğunu öğrenince üvey annesini tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti.
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