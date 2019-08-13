-​2 Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı

Ağrı’da Çıkan Kavgada 1 Kişi Öldü, 10 Kişi Yaralandı

-​2 Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 YaralıEdinilen bilgiye göre Ağrı’nın Fatih Mahallesi'nde Ulutaş ve Taşdemir aileleri arasında sebebi öğrenilemeyen kavgada silahlar çekildi. Çıkan çatışmada K.T. hayatını kaybederken 10 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı ve bazı kişilerin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kavganın ardından yaralılar Ağrı'daki hastanelere kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel