​Eyyübiye Belediyesi Haşereleri öldüremedi! Eyyübiye Halkını Zehirledi

Eyyübiye’de 11 Kişi Zehirlendi

İlaçlama Çalışmasından Zehirlenmiş Olabilirler

Şanlıurfa’da hastaneye başvuran 11 kişide zehirlenme vakası görüldü.Urfa.com Ekibinin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre; Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesi Eyüp Nebi Mahallesinde farklı evlerde ikamet eden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi kusma, mide bulantısı ve boğaz yanması şikâyetleri nedeniyle 112 acil ekiplerinden yardım istedi. Zehirlenen kişilerin Eyyübiye ilçesinin Eyüp Nebi mahallesinde farklı evlerde yaşadığı bilgisi edinildi. Vatandaşlardan 2’si Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alınırken, 9 kişi de Eyyübiye Devlet Hastanesine sevk edildi.Tedavileri süren vatandaşların genel durumunun iyi olduğu öğrenilirken, zehirlenmelerine sebep olan şeyin ne olduğu araştırılmaya başlandı. Zehirlenme vakasında üzerinde durulan nedenin ise bölgede yapılan ilaçlama çalışmasının olduğu iddia edildi. Konunun derin araştırıldığı ve bir daha böyle vakaların yaşanmaması için çalışma başlatıldığı duyurulurken, Eyyübiye Belediyesi’nden ortaya atılan iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.Editör: Bahar Yüksel