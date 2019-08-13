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Bu haber 13 Ağustos 2019 13:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Halay Çekerken Kendisiyle Birlikte Yanındaki Arkadaşını da Kafasından Vurdu

Sünnet düğününde tabancayla havaya ateş açılması sonucu vurulan bir kişi ağır yaralandı.

​Halay Çekerken Kendisiyle Birlikte Yanındaki Arkadaşını da Kafasından Vurdu

- Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı 


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi'nde meydana geldi. 



 

Kafasından Vurulan Şahıs Ağır Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, sünnet düğününde B. P.(39), babasına ait ruhsatlı tabancayla havaya rastgele ateş açarken kazara yanında kendisiyle birlikle halay çeken arkadaşı Bülent Süzgüner'i (35) kafasından vurdu. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Bülent Süzgüner Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yaralının peşinden hastaneye giden B.P., hastanede polis tarafından gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi.




Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 






Editör: Bahar Yüksel
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