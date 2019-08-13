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Bu haber 13 Ağustos 2019 11:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

Üzerine Kuma Gelince İntihar Etmişti! Kocası Odunlukta Çıktı

​ Üzerine kuma getirdiği eşinin intihar etmesiyle ilgili olarak kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polisin kurduğu özel ekip tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saklandığı odunlukta yakalandı.

Üzerine Kuma Gelince İntihar Etmişti! Kocası Odunlukta Çıktı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3 Haziran 2012 tarihinde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Netice B., oturdukları apartmanın 4'üncü katından atlayarak intihar etmişti.



 

Kadının Babası, İntihar Sebebi Kumadır Dedi

Genç kadının babası Necati K., kızının ölümünden damadı K.B. ile kuma olarak eve getirdiği E.N.'yi sorumlu tutarak, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonunda K.B. ve kuma E.N. yargılanmaya başlandı. Davanın 25 Aralık 2014 tarihinde görülen karar duruşmasında K.B., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. E.N. ise beraat etti. Netice B.'nin ailesinin avukatı ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nde incelendi. Daire, K.B.'ye verilen cezayı ise az bulup, bozdu. Yeniden yargılanan K.B., toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 



 

1 Yıldır Firariydi

İkinci kez temyiz edilen dosyayı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak 12 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve yaklaşık 1 yıldır da firari durumda olan K.B.'nin, Elbistan'da saklandığı yönündeki bilgi üzerine, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. K.B.'yi yakalamak için fiziki ve teknik takip çalışmasını titizlikle sürdüren özel ekip, K.B.'nin, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde bir ikametin odunluğunda saklandığını tespit etti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda K.B., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 


 
 
Editör: Bahar Yüksel
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