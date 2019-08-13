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Bu haber 13 Ağustos 2019 10:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

Husumetli İki Aile Arasında Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Husumetli İki Aile Arasında Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

-Husumetli ​İki Aile Arasında Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı



 

5 Kişi Bıçaklandı

Olay, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tabiat Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşürken olayda N.K.,F.K. ile A.T.,Ş.T.,A.T, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. 



 

Olayda Maddi Hasar da Meydana Geldi

Yaralılardan N.K.,F.K Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine A.T.,Ş.T.,A.T, ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda sokak içerisinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi. 

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 





Editör: Bahar Yüksel
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