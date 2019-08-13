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Bu haber 13 Ağustos 2019 09:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Kızılay, Şanlıurfa’da Suriyelilere Koyun Hibe Etti

Türk Kızılayı Şanlıurfa Toplum Merkezi, 2 Suriyeli aileye 10'ar koyun desteğinde bulundu.

​Kızılay, Şanlıurfa’da Suriyelilere Koyun Hibe Etti

Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi, merkezde temel hayvancılık ve tarım eğitimi alan 2 Suriyeli aileye geçimlerini sağlamak için 10'ar koyun desteğinde bulundu.
 
 
 

Şanlıurfa’da Eğitimi Başarılı Suriyeli 2 Aileye 10’ar Koyun Hibe Edildi

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, “Kızılay Toplum Merkezleri koordinesinde Türk vatandaşları, Suriyeliler ve diğer yabancı uyruklu yararlanıcılara, bir süre mesleki eğitim verildikten sonra kendilerine gerekli ekipman, makine, teçhizat ve sarf malzeme gibi ayni yardımlar sağlanıyor. Bu kapsamda Şanlıurfa Toplum Merkezi koordinesinde düzenlenen ‘Temel Hayvancılık ve Tarım’ eğitimine katılan ve başarılı bir şekilde bitiren iki Suriyeli katılımcıya kendileri ve ailelerinin geçimini sağlamaları için 10'ar adet koyun verildi” ifadelerine yer verildi.
 
 


Editör: Bahar Yüksel
 
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