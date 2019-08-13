​Kızılay, Şanlıurfa’da Suriyelilere Koyun Hibe Etti

Şanlıurfa’da Eğitimi Başarılı Suriyeli 2 Aileye 10’ar Koyun Hibe Edildi

Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi, merkezde temel hayvancılık ve tarım eğitimi alan 2 Suriyeli aileye geçimlerini sağlamak için 10'ar koyun desteğinde bulundu.Merkezden yapılan yazılı açıklamada, “Kızılay Toplum Merkezleri koordinesinde Türk vatandaşları, Suriyeliler ve diğer yabancı uyruklu yararlanıcılara, bir süre mesleki eğitim verildikten sonra kendilerine gerekli ekipman, makine, teçhizat ve sarf malzeme gibi ayni yardımlar sağlanıyor. Bu kapsamda Şanlıurfa Toplum Merkezi koordinesinde düzenlenen ‘Temel Hayvancılık ve Tarım’ eğitimine katılan ve başarılı bir şekilde bitiren iki Suriyeli katılımcıya kendileri ve ailelerinin geçimini sağlamaları için 10'ar adet koyun verildi” ifadelerine yer verildi.Editör: Bahar Yüksel