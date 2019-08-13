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Bu haber 13 Ağustos 2019 08:25:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Neden Bayramımı Kutlamadın Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı

İki kardeş ile dargın oldukları arkadaşları arasında "Bayram kutlaması" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

​Neden Bayramımı Kutlamadın Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı

Olay Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Vanimehmet Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde kurban bayramının ilk günü akşam saatlerinde meydana geldi. 


 

Küs Olduğu Arkadaşına Bıçakla Saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Burak K. ile kardeşi Murathan K. cadde üzerinde yürürken uzun zaman arkadaşlık ettikleri fakat şimdi dargın oldukları Doğan S. ile karşılaştı. Karşılaşma sırasında Doğan S. iki kardeşe “Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz” diyerek bıçakla saldırmaya başladı. Çıkan kavgada Burak ve Murathan K. yaralanırken, kardeşlerden Murathan K.da Doğan S.'ye bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan 3 kişi de olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere sevk edildi.



 

2 Kardeş Tutuklandı

Ağır yaralanan Doğan S. sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı kardeşler ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya karışan 2 kardeş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.  





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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